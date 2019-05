Havaju džungļos dzīva atrasta maija sākumā bezvēsts pazudusi jogas pasniedzēja; sieviete pārtikusi no ūdens un augiem

Amandu no helikoptera pamanījusi glābšanas komanda. Sieviete mitinājusies pie avota un iztikusi no ūdens un apkārt augošajiem augiem. Atrašanas brīdī sievietes dzīvībai briesmas nav draudējušas, viņa bijusi vien apdegusi no spēcīgās saules.

"Mēs pamanījām viņu pie kāda avota, viņa mums aktīvi māja. Viņa nebija ievainota, tikai nedaudz apdegusi saulē. Klejojot viņa bija pazaudējusi apavus, tomēr traumu nebija," atklāj meklēšanas grupas vadītājs Kriss Berkvists.

"Viņai viss bija kārtībā. Kad iecēlām viņu helikopterā, viņa uzreiz atcerējās sava tēva tālruņa numuru, zināja, kas viņa ir, kur viņa ir, un cik ilgi viņa bijusi pazudusi. Nekad nebiju redzējis ko tik iespaidīgu." Vietnē "Facebook" ievietotie attēli liecina, ka vissmagāk cietušas tieši Amandas pēdas, tomēr citādi sieviete bijusi pie labas veselības.

Amanda meklēšanā izsludināta 9.maijā, un brīvprātīgie meklējuši viņu 16 dienas. Sievietes automašīna Toyota RAV4 tika atrasta jau 10.maijā. Policija atradusi arī sievietes mobilo telefonu un maku.

Pāris dienas vēlāk medijos tika izplatīts videomateriāls no novērošanas kamerām kādā veikalā, kurā Amanda pirms došanās pārgājienā bija iegriezusies, lai nopirktu enerģijas batoniņus un ūdeni. Vien pāris stundas pirms Amandas atrašanas atlīdzībā par sievieti tika izsludināti 50 000 ASV dolāru.

Kā stāsta Berkvists, sievietes ģimene jau bija sagatavojusies ļaunākajam, un Amandas tēvs bijis ļoti pārsteigts, kad uzzinājis labo vēsti. Savukārt Amandas draugs vienmēr apgalvojis, ka jūt, ka ar viņa otro pusīti viss ir kārtībā.

Simtiem brīvprātīgo, tai skaitā suņi, divas nedēļas meklējuši pazudušo Amandu. Ģimene pat pieļāvusi iespēju, ka Amanda nolaupīta vai pret viņu pastrādāts noziegums, tomēr realitātē Amanda, kura ikdienā dzīvo Merilendā, ASV, vienkārši apmaldījusies biezokņos un nav spējusi atrast atpakaļceļu.

