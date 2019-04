Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 29. aprīlis

AUNS

Iesaisties tikai tādos procesos, kur viss ir saprotams, pārskatāms un izskaidrojams. Esi atvērts attiecībām un jaunām idejām, gatavs dalīties zināšanās un pieredzē, uzmundrināt rūpju nomāktos un neizlēmīgos.

VĒRSIS

Nedēļas sākumā, pārlieku koncentrēdamies uz sevi, kļūsi paviršs pret citiem, uz tevi paļauties nevarēs. Tavi panākumi vairāk būs atkarīgi no tā, cik daudz savas izaugsmes labā būsi gatavs darīt pats, nevis no sakariem ar ietekmīgiem cilvēkiem.

DVĪŅI

Rēķinies ar grūtībām, taču nenoskaņojies uz sliktāko. Tev patiks atrasties uzmanības centrā, gudri izteikties un paspīdēt ar intelektu. Kamēr nezaudēsi mēra izjūtu, tavas izpausmes tiks novērtētas atzinīgi.

VĒZIS

Nekavējies apliecināt uzmanību mīļotajam cilvēkam, atklāj viņam savas vēlmes un izjūtas. Šodien vēlams atrast laiku hobijiem, kas dod enerģiju un dzīves pacilātību. Kaut arī nelabprāt paskaidrosi savu atturīgo un ne visai dāsno rīcību, attiecības ar tuviniekiem tas neietekmēs.

LAUVA

Ar vienu vārdu - pretim pavasarim! Mobilizē savus radošos spēkus, jo šodiena ir piemērota, lai padarītu dzīvi krāsaināku, ļautos mirkļa iedvesmai un īstenotu neprātīgas idejas. Izrādi iniciatīvu, pirmais sper soli ceļā uz jaunām attiecībām vai sapņu piepildījumu.

JAUNAVA

Šodien situācija mājās prasīs no tevis drosmīgus lēmumus. Izklāstot savas ieceres, sīkumos kļūdīsies, tomēr kopumā tev izdosies atrast pietiekami veiksmīgus risinājumus. Vērts izrauties no mājas sienām un doties izbraukumā.

SVARI

Šodien iespējama gan interesanta iepazīšanās, gan atkalredzēšanās ar seniem paziņām un draugiem. Ja vien tāds būs tavs nolūks, atradīsi lieliskus biznesa partnerus un savu ideju atbalstītājus.

SKORPIONS

Neskaidrība un šaubas piezagsies, uzzinot par izmaiņām darbā, jo ne viss būs tik vienkārši, kā biji cerējis. Grūti tev būs sevi iedomāties sēžam vienatnē un mokāmies ar garlaicību. Jebkurā sabiedrībā tu jutīsies kā zivs ūdenī.

STRĒLNIEKS

Par neapmierinātības iemeslu kļūs pretruna starp to, ko tev gribētos paveikt savā labā vai sev par prieku, un to, ko esi spiests darīt citu labā. Pārņems sajūta, ka no tevis tiek prasīts pārāk daudz. Vakarā - mīlas dzīvei zaļā gaisma!

MEŽĀZIS

Esi draudzīgs un atsaucīgs, taču – arī piesardzīgs, jo nedēļas sākumā tava pašaizliedzība var tikt izmantota savtīgos nolūkos. Nepalaid garām lielisku izdevību. Uzklausi jebkuru priekšlikumu, izturies nopietni arī pret tiem piedāvājumiem, kas sākumā nekādas lielās izredzes nesola.

ŪDENSVĪRS

Pārvari aizspriedumus, nepieļauj, ka iesīkstējuši paradumi traucē pieņemt drosmīgus lēmumus. Veidosies jaunas draudzīgas attiecības, kas balstīsies ne vien uz kopīgām interesēm, bet arī kopīgiem uzskatiem par dzīvi un garīgām vērtībām.

ZIVIS

Nepalaid garām lielisku izdevību. Uzklausi jebkuru priekšlikumu, izturies nopietni arī pret tiem piedāvājumiem, kas sākumā nekādas lielās izredzes nesola. Rīkojies enerģiski, un tu gūsi cerētos panākumus.