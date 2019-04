Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 20. aprīlis

AUNS

Nejauša sastapšanās var sagādāt vairāk prieka nekā tikšanās, kam cītīgi gatavojies. Ja gribi aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un gūt panākumus, dari zināmus savus nodomus tā, lai tevi ierauga un sadzird. Darbojoties vienatnē, var pietrūkt apņēmības īstenot sākto līdz apmierinošam rezultātam.

VĒRSIS

Centies nodrošināties ar domubiedriem un atbalstītājiem, izmanto personīgos sakarus, tikai esi reālists. Laba diena, lai padotu ziņu kādam sen, sen nesatiktam cilvēkam, - attiecības šodien var restartēties un kļūt pavisam tuvas, sirsnīgas un abpusēji izdevīgas. Kopumā lieliska diena.

DVĪŅI

Ļauj rosībai nedaudz noplakt. Neizsaki skarbu kritiku. Saudzē sevi, par sīkām nebūšanām neuztraucies. Lai panāktu lielāku atbalstu, necenties sev pievērst uzmanību ar oriģinālu rīcību, darbs veiksies labāk, ja iesi pa iemītu taciņu. Nemeklē zemtekstus un arī pats atturies no divdomīgiem izteicieniem.

VĒZIS

Bīstamākais, kas šodien var notikt – aizmugurisku lēmumu pieņemšana. Rosies sabiedrībā, nelaid garām iespēju iegūt jaunus draugus, domubiedrus. Lai paplašinātu redzesloku, dodies ārzemju braucienā vai apmeklē kādus kursus. Seko saviem ideāliem un mērķiem, neatkāpies no tiem.

LAUVA

Saglabā pieklājību arī tad, ja tevi nesaprot vai uzskata par savādnieku. Vienīgi neaizraujies ar ideju par vieglas peļņu. Cik vien iespējams, izvairies no nelabvēļiem un viņu ietekmes. Veidot jaunus kontaktus un sadarboties būs vieglāk, ja ap tevi valdīs draudzīga gaisotne.

JAUNAVA

Pirms atbildi uz jautājumiem vai izdari kādus secinājumus, uzmanīgi ieklausies, ko tev kāds mēģina pateikt. Var gadīties, ka tu nepamani svarīgas nianses. No tevis un tavas attieksmes pret cilvēkiem būs atkarīga turpmākā sadarbība. Vakarpusē iespējama kāda negaidīta un ļoti iepriecinoša tikšanās.

SVARI

Ja neliesi eļļu ugunī un uz apvainojumu neatbildēsi ar apvainojumu, nesaskaņas nepāraugs konfliktā. Mierīgi izrunājies, noskaidro nesaskaņu iemeslus un novērs tos. Izliekoties, ka viss ir kārtībā, attiecības neuzlabosies – tas notiks tikai tad, ja kāds vēlēsies tās sakārtot.

SKORPIONS

Nezaudē savaldību, tiklīdz rodas sarežģījumi, ar kuriem nebiji rēķinājies. Nemaini strauji plānus, koncentrējies uz ienākumu pavairošanu. Objektīvi izvērtē situāciju un dari visu, kas tavos spēkos, lai būtu gandarīts gan ar paveikto, gan nopelnīto. Naudu tērē saimnieciskām vajadzībām.

STRĒLNIEKS

Rīkojies plānveidīgi, nepieņem nepārdomātus lēmumus. Uzmanības netrūks. Ir labas iespējas uzlabot savu tēlu kolēģu un draugu acīs. Atbildot uz kāda cilvēka jūtām, nenonāc interešu konfliktā vai neizraisi greizsirdības scēnu. Ja gribi, lai viss notiek pēc tava prāta, ieklausies padomdevējos.

MEŽĀZIS

Attiecībās ar ģimenes locekļiem rīkojies pēc sava prāta, neklausot, piemēram, sievasmāti vai vīramāti. Šajā smalkajā plānā šodien tu pats būsi gana gudrs un vieds. Atrodi laiku, lai padomātu arī par dzīves jēgu, par to, kas tevi neapmierina, ko savā dzīvē gribētu mainīt, ko uzlabot un pilnveidot.

ŪDENSVĪRS

Klausies, lasi, skaties to, kas tevi iedvesmo. Iegūtās teorētiskās zināšanas izmanto praksē. Ja rēķināsies ar savām spējām un nepieņemsi vēlamo par esošo, izvirzītos uzdevumus paveiksi. Nestrīdies par naudu un biznesu – tu neuzvarēsi, labāk pasaudzē nervus. Dzīvo veselīgi, uz to mudini arī pārējos.

ZIVIS

Nešķied naudu lietām, kas tāpat drīz izies no modes, labāk iegādājies to, kas būs modē vienmēr. Skaties, lai tavas attiecības nekļūst par šķērsli laimīgām attiecībām, neuzliec latiņu pārāk augstu. Nerīkojies uzstājīgi, pārlieku pašpārliecināti. To, ko neizdodas panākt ar pirmo piegājienu, necenties izdarīt par katru cenu.