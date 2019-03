"Saņēmu gliemeža uzbrukumu savai mutei..." Slaveni cilvēki atzīstas, kāds bija viņu pirmais skūpsts

Bez intimitātes

Aktiera Džoša Hačersona pirmais skūpsts bijis 11 gadu vecumā filmēšanās laukumā, kameru priekšā: „Ar 50 cilvēku komandu skatītājos. Nereālākais, neintīmākais pirmais skūpsts.” Turpat atbalstam, protams, ir bijuši arī puiša vecāki.

"Little Manhattan", 2005. (Foto: ddp images/ Vida Press)

Džoss Hačersons. (Foto: Lumeimages.com/SIPA)

Praktisks aprēķins

Deviņu gadu vecumā aktieris Hjū Džekmens esot noskūpstījis meiteni vārdā Sāra Dovseta. Un iemesls racionāls – pusim bija jādodas mācīties zēnu skolā, un viņš izlēmis: ja neizmantos šo iespēju, viņam „nekad nebūs iespējas noskūpstīt meiteni”.

Hjū Džekmens. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Gliemezis un mitra zivs

„Pienāca mana pudeles griešanas kārta, un pēkšķi sajutu, ka manā mutē ir kaut kas līdzīgs mitrai zivij. Tāds bija mans pirmais skūpsts. Kad mācies sestajā klasē, tu nepārzini franču skūpsta mākslu un romantikas vietā saņem gliemeža uzbrukumu mutei,”savu pieredzi rezumē mūziķe Keitija Perija.

Keitija Perija. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Pirmā un pēdējā mīla

Aktieri Mila Kunisa un Eštons Kačers šobrīd ir ģimene, bet tālajā 1998. gadā viņi vēl bija kolēģi seriālā That’70s Show. „Mans pirmais īstais skūpsts bija seriāla izlaiduma ballē ar topošo vīru. Man viņš ļoti patika, biju satraukusies un nervoza, tādēļ, lai justos drošāka, totāli pārsmaržojos.” Un, kā izrādījies, smaržas Eštonu neaizbiedēja.

Mila Kunisa un Eštons Kačers. (Foto: AFP/Scanpix)

Emocionāla trauma

„Mans pirmais skūpsts – visbriesmīgākais notikums – bija vidusskolā. Viņš praktiski visus savus siekalu dziedzerus atstāja manā mutē. Tas tik ļoti traumēja, ka vēl ilgi ne ar vienu neskūpstījos,” šausminājusies mūziķe Rianna.

Nodevējs

Pirmais skūpsts var beigties arī ar salauztu sirdi. Un tas gadījies aktrisei Rīzai Viterspūnai: „Mācījos piektajā klasē un domāju, ka esmu iemīlējusies zēnā Grehemā. Mēs skūpstījāmies, un vēlāk viņš visiem paziņoja, ka man esot mazas krūtis, tāpēc es viņam vairs nepatīkot.”

Rīza Viterspūna. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Mārciņa siekalu

Aktieris, modeļu brunču mednieks Leonardo di Kaprio neslēpj, ka arī viņa pirmais skūpsts bijis nepatīkams: „Mans pirmais skūpsts bija vispretīgākais manas dzīves notikums. Meitene manā mutē atstāja mārciņu siekalu, un, kad skūpsts bija beidzies, man nācās tās izspļaut. Riebīgi.”

Leonardo di Kaprio. (Foto: AFP/Scanpix)

Neprecīzs mērķējums

Aktrise un mūziķa Selēna Gomeza ir viena no tiem cilvēkiem Holivudā, kuru pirmais skūpsts ir bijis redzams TV ekrānā. „Filmējot Suit Life of Zack and Cody epizodi, pieliecos noskūpstīt partneri, bet, izrādās, acis biju par agru aizvērusi, līdz ar to uz lūpām praktiski netrāpīju. Tas kļuva par neērtāko skūpstu pasaulē, taču, tā kā man bija tikai divpadsmit gadu, tad ir okei.”

Selēna Gomesa. (Foto: REUTERS/SCANPIX)