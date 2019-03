Video, kurš sākotnēji tika ievietots “Facebook”, bija redzams, kā Andris Kivičs kādā Iļģuciema veikalā mēģina satvert vīrieti un iesist viņam, kamēr tirdzniecības vietas apsargs cenšas abus izšķirt.

Tikmēr notiekošā filmētājs, kurš, noprotams, bija nenoskaidrotā vīrieša pusē, ar rupjiem vārdiem pavēlēja Kivičam iet projām. Līdz video beigām no Andra Kiviča bija dzirdama vien frāze: “Tas tev par to, ka man [nesaprotami]”.

Kivičs asi noreaģējis uz jauniešu smiešanos

Mūziķis agresiju, kura nofilmēta viedtālrunī, skaidroja ar to, ka jaunieši paši izprovocējuši kautiņu, jo, ieraugot Andri ar Lieni veikalā, sākuši smieties un filmēt pāri. Situācija strauji attīstījusies un pāraugusi agresijā, jo jaunieši izdarības neesot pārtraukuši.

Taču intervijā, kuru sociālajā tīklā “Facebook” publicējis kino apvienības “EDARTTV” pārstāvis Edgars Aivars, abi kautiņā iesaistītie jaunieši nosauc Andra Kiviča situācijas atstāstu par klaji sagrozītu un norāda, ka, lai arī smieties par pāri varbūt nebija pareiza rīcība, rokas pirmais palaidis Andris Kivičs.

“Nu redz kur Kivičs – tā kaut kā nedaudz ierēcām, ņemot vērā to, kas šobrīd notiek internetā. Par to viņš arī sadusmojās [...] viņš pienāca mums klāt tā, ka, to redzot, iesaistījās apsargs. Mūs izšķīra. Izgājām ārā uzpīpēt, sagaidīt ēdienu, kuru pasūtījām, taču pēkšņi viņš iznesās pa durvīm,” intervijā stāsta abi jaunieši.

Saskaņā ar jauniešu teikto Kivičs neesot licies mierā par abu smiešanos un izsitis no rokām telefonu puisim, kurš filmējis notiekošo. Video intervijā arī redzami līdz šim nepublicēti kadri, kuros Andris Kivičs filmē abus jauniešus ar savu telefonu un saka: “Tā izskatās divi p****i, kuri ierauga publisku cilvēku un sāk rēkt.”

Vakardien Andris Kivičs publicēja arī šādu video ar abiem jauniešiem, aprakstā norādot, ka vērsīsies policijā un būs kriminālprocess:

Abi jaunieši atzīst, ka smieties par pāri “nebija smuki”. Netiek noliegts arī tas, ka pēc epizodes, kurā Kivičs izsitis no rokas telefonu un grupa metusies tam pakaļ, jaunieši viņu “nedaudz pasituši”, kas arī “neesot bijis smuki”.

Abu iesaistīto pušu stāstos gan sakrīt tas, ka pēc šīs saķeršanās konflikts tik tiešām uz brīdi pierimis.

Šādi notikušo atstāstīja Andris Kivičs:

Kiviča sitiena saņēmējs izsakās par gaidāmo cīņu

Taču, kad abi vīrieši devušies atpakaļ iekšā pēc pasūtītā ēdiena, mūziķis tos atkal uzmeklējis un sācis uzbrukt, apgalvo puiši. “EDARTTV” intervijā redzami arī kadri, kuros pret Kiviča rīcību, momentā, kad viņš ar dūrēm atkal meties virsū vienam no iesaistītajiem, iebilst blakus stāvoša veikala darbiniece, norādot, ka “tie taču ir jaunieši”. Tajos arī redzams, ka Liene Skulme neuzkrītoši tura sev priekšā telefonu, iespējams, arī filmējot notiekošo.

Tieši šī epizode daļēji fiksēta pirmajā video, kurš vakardien parādījies sociālajos tīklos vēl pirms Kivičs paguvis tiešraidē klāstīt savu versiju par notikušo.

Uz jautājumu, vai Andra Kiviča sitiens ir spēcīgs, tā saņēmējs atbild, ka adrenalīna dēļ esot grūti novērtēt, taču, visticamāk, – ne pārāk spēcīgs. “Neidam ir izredzes,” piebilst jaunietis, kurš saņēma Andra dūri pret savu labo vaigu.

Beigās jaunieši atvainojas, ka smējušies – tas tiešām neesot bijis pareizi, taču norāda, ka pie roku palaišanas tomēr vainojams Andris Kivičs.