Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 21. februāris

AUNS

Lieliska diena tiem Auniem, kuriem sevi pirmo reizi jāparāda jaunā sabiedrībā, jaunā kopienā. Lai startētu politikā - labākas diena vienkārši nav un nebūs tuvāko pusgadu! Pašapziņu cels citu atzinība.

VĒRSIS

Lielākie pārdzīvojumi un lielākās atklāsmes Vērsi piemeklēs tieši diennakts tumšajā laikā - vēlā, vēlā naktī vai agrā rītā. Daudz domāšanas, daudz analītikas par to, ko un kā darīt tajās dzīves jomās, kuras acīmredzami buksē.

DVĪŅI

Laba diena tam, lai nogludinātu attiecību asumus, senus aizvainojumus "aizdzertu" ar kādu kopīgu alu vai tamlīdzīgi. Lieliska izlīgšanas diena, Dvīņi! Sabiedrība tevi šodien uzņems labi, arī pati jutīsies labi cilvēkos. Naudas aizdevumiem gan pagalam nepiemērota diena.

VĒZIS

Lielākās lietas paveiksi komandā ar citiem, vislabāk - domubiedriem. Emocionālus sarežģījumus uz āru neizrādi, pretējā gadījumā vari izsaukt pārmetumu lavīnu sevis pašas virzienā. Vakarpusē veldzējies intīmās sarunās ar savu mīļoto personu. Sekss šovakar var izdoties sevišķi bagātinošs.

LAUVA

Jauki, ja vari šodien atrast laiku, lai palūkotos uz savām saknēm, dzimtas koku. Kavēšanās atmiņās un nostaļģija vispār šodien var spēlēt lielu lomu tavas personas attīstībā turpmāk. Tiesa, tevi var kaitināt dažādas izaicinošas situācijas, kuras producēs kāds cilvēks no pagātnes.

JAUNAVA

Var pārņemt haosa sajūta attiecībās ar blakuscilvēkiem. Sarežģītāk, ja ar tuviniekiem, vieglāk - ja ar kolēģiem. Vadītājiem var nākties kādu cilvēku atlaist, un tas savukārt radīs diskomfortu. Citu cilvēku attieksmi pret sevi šodien izjutīsi sevišķi vārīgi. Uzmanies būt aroganta!

SVARI

Nedēļas sākums var nest "restartu" kādās attiecībās, kas likās jau beigušās vai vairs nesvarīgas. Šodiena - diena svarīgām atklāsmēm par pašu un otru cilvēku. Pēcpusdienā labs laiks atvaļinājuma plānošanai, ceļojumu pieteikšanai. Viss būs izdevīgi un labi nopirkts.

SKORPIONS

Jautājumos, kuros māc šaubas, labāk izvēlies nogaidīt un vispār neko nedarīt, lai arī vienlaikus vari just spiedienu no malas to tomēr nokārtot. Nesasteidz nekādus lēmumus, kas skars lielu cilvēku grupu. Īpaši tas attiecas uz valsts pārvaldē strādājošajiem: šodien parakstīts lēmums var nest masu protestus pret to nākotnē.

STRĒLNIEKS

Riskēt šodien Strēlniekam būtu liela greznība. No spēļu automātiem līdz būtiskiem dzīves lēmumiem - labāk neriskē vispār un ne cik! Vislabāk veiksies rutīnas darbs, kārtojot sīkus jautājumus. Daudziem Strēlniekiem galvassāpes var sagādāt nepaklausīgi bērni un viņu prasības, kuras tu nevari izpildīt.

MEŽĀZIS

Jāiegūst skaidrība par to, kādā virzienā ej profesionāli. Lielas pārdomas par savas dzīves jēgu, par pielietojamību savām prasmēm, kas agrāk apgūtas un līdz šim labi strādājušas. Sajūtas, ka dzīvē kaut kas jāmaina. Un bezpalīdzība.

ŪDENSVĪRS

Kāds plauktā ielikts un jau apputējis projekts piepeši var atmirdzēt tavā galvā: jā, šis ir īstais brīdis to realizēt! Labs laiks veco pataisīt par jaunu un pasniegt vispārējai apbrīnai.

ZIVIS

Jaudīgas emocijas pret cilvēku, kam, piedodiet, tās varbūt nav pat vajadzīgas. Sievietēm divreiz jāpārdomā, vai patiešām izredzētais ir tās uzmanības vērts. Jo vairāk centīsies, jo lielāka iespējamība piedzīvot vilšanos.