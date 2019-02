Mazam bērnam asiņo deguns. Kā rīkoties?

Kādi ir biežākie iemesli?

1. Iemeslu ir pietiekami daudz, tomēr pirmajā vietā gribētu likt hroniskas alerģiskas iesnas. Tās izsausina deguna gļotādu, padarot arī trauslākus deguna asinsvadus, un līdz ar to tie vieglāk pārplīst. Alerģiskiem bērniem arī regulāri jālieto pretalerģiskie pilieni, kam diemžēl ir arī blakusparādības. Vēl noteikti jāpiemin regulāra slimošana ar vīrusu slimībām, ar adenovīrusiem, kas negatīvi ietekmē deguna asinsvadus (tie kļūst trauslāki).

Vispār deguna asiņošana visbiežāk ir bērniem vecumā no sešiem līdz vienpadsmit gadiem. Tas ir laiks, kad viņi strauji aug, un tas ietekmē deguna asinsvadu sieniņas – tās var kļūt trauslākas, vieglāk ievainojamas. Tiklīdz rodas nelabvēlīgi apstākļi, piemēram, sauss gaiss telpās ziemā vai liels karstums ārā vasarā, deguna gļotāda kļūst sausāka, un tās virsmai tuvumā esošie asinsvadiņi var plīst. Profilaksei šādos gadījumos der palietot deguna pilienus uz eļļas bāzes ar dabas vielām un vitamīniem (bet bez ēteriskajām eļļām, jo tās var radīt kairinājumu), tie palīdzēs mitrināt un nostiprināt deguna gļotādu.

2. Deguna mehāniska urbināšana. Ja degunā ir sausas kreveles, tad, lai no tām atbrīvoties, bērni mēdz paurbināt degunu (dažam labam bērnam tik ļoti to patīk darīt, ka degunā pat caurums izveidojas). Noplēšot kreveles, var tikt ieskrāpēta deguna gļotāda, un tā var asiņot. Īpaši, ja deguna urbinātājs paurbina deguna starpsienas priekšējā daļā, kur vienuviet atrodas ļoti daudz asinsvadiņu.

3. Parastu iesnu izraisīta deguna gļotādas iekaisuma sekas. Lieta tāda, ka bērna deguna ejas un kanālus izklāj maiga, ļoti labi apasiņota gļotāda. Asiņošana visbiežāk rodas deguna starpsienas priekšējā daļā, kur koncentrējas ļoti daudz sīku asinsvadu (kapilāru tīklojums). Gļotāda šeit ir ļoti plāna, ar daudz sīkiem asinsvadiņiem, tāpēc sekas iekaisumam, ko izraisījušas iesnas, var būt asiņošana. Tāpat bieža deguna šņaukšana traumē asinsvadu sieniņas.

4. Nepareiza deguna pilienu lietošana, jo tas bojā deguna starpsienu un gļotādu. Tā notiek, ja, piemēram, zāles pret iesnām vai alerģiju pūš virzienā uz starpsienu, tieši tur, kur koncentrējas daudzie asinsvadiņi. Koncentrētā strūkliņā uzpūšot uz starpsienas, pirmkārt, no zālēm nav vēlamā efekta (jo tās netiek dziļāk degunā), otrkārt, var sākties asiņošana. Ir ļoti svarīgi zāles vienmēr pūst pareizi: virzienā it kā uz aci, dziļāk degunā. Lielākiem bērniem, kas paši var lietot zāles, ir jāpūš ar labo roku kreisajā nāsī un ar kreiso roku – labajā nāsī, saglabājot virzienu it kā uz aci, dziļāk degunā.

Starp citu, arī pašiem pretiesnu līdzekļiem ir ļoti spēcīga ietekme uz deguna asiņošanu, kad asinsvads var viegli saplīst, atliek vien to nedaudz pakairināt. Bet no ilgstoši lietotiem deguna pilieniem asiņošana var būt kā komplikācija.

Kā pareizi rīkoties?

Mājās. Lai apturētu asiņošanu, bērnam galva jānoliec uz leju, jāaizspiež ciet deguns un jātur vaļā mute (lai tas, kas sakrājies degunā, pil ārā).

Parasti asiņo deguna starpsienas priekšējā trešdaļā, tāpēc deguns jāaizspiež ciet uz minūtēm 12–15, lai būtu pilnīga drošība, ka asinis paguvušas sarecēt (tas notiek 7–9 minūšu laikā). Visu šo laiku degunam jābūt aizspiestam ciet.

Vieglas asiņošanas gadījumā bērnam degunā uzreiz var iesmērēt īpašu ziedi, ko var nopirkt aptiekās.

Ja ir stipra asiņošana, ko neizdodas apturēt, vienā vai abās nāsīs (tādā gadījumā deguna starpsiena būs saspiesta no abām pusēm) var ielikt vates tamponiņus, kas piesūcināti ar deguna pilieniem, piemēram, tādiem, kas satur ksilometazolīnu (jo tam piemīt deguna gļotādas asinsvadus sašaurinošas īpašības). Der arī pilieni ar pseidoefedrīnu. Jāpatur degunā kādu laiku.

Kad bērnu vest pie LOR jeb ausu, kakla, deguna ārsta? Ja deguna asiņošana bērnam atkārtojas pārāk bieži, ārsts viņam veiks deguna asinsvada piededzināšanu, piemēram, ar sudraba nitrātu, ko agrāk plaši izmantoja.

Vispareizāk bērnu atvest pie ārsta uzreiz pēc asiņošanas, kamēr vēl vainīgā vietiņa nav pati sadzijusi un ir labi redzama. Ja nepieciešams, piededzināšanu var atkārtot (pēc divām nedēļām).

Ja asiņošana ir plašāka (asinsvads palielāks), deguna gļotādas piededzināšanai ārsts var izmantot elektrokoagulāciju vai radiofrekvences ablāciju, kas ir ļoti laba un saudzējoša metode.

Saistītās ziņas Deguna urbināšana ir veselīgs ieradums, atklāj pētījums Sports ir nežēlīgs. Tāds izskatās jaunā tēta Kaspara Daugaviņa lauztais deguns. FOTO Bērnam sāp galva - par ko tas liecina, un vai steigšus jādodas pie ārsta?