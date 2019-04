Režisore Eleonora Kopola divus gadus gaidījusi līdz beidzot aktrise Daiena Leina piekritusi lomai

Līdzīgi noticis ar filmas “Parīze pagaidīs” zvaigzni aktrisi Daienu Leinu, kuru pirmo reizi režisore Eleonora Kopola uzrunājusi 2013. gadā, taču filmēties aktrise piekritusi vien pēc diviem gadiem. “Toreiz tas bija sarežģīts laiks – šķiršanās, mātes zaudēšanas un tukšās ligzdas sajūta, jo meita devās studēt uz koledžu,” atceras aktrise, kuru pašmāju skatītāju iepazinuši gan filmā “Neuzticīgā”, kas viņai atnesa Oskara nomināciju, kā arī lieliskajā filmā “Absolūtā vētra.” Kad 2015. gadā Kopola vēlreiz vērsās pie Leinas ar piedāvājumu filmēties, aktrise jutās krietni labāk “Bija atgriezies mans “modžo”, es biju gatava teikt “jā” it visam jaunajam.” Interesanti, ka filmā “Parīze pagaidīs” Daienas vīru tēlo aktieris Aleks Boldvins, kurš tās kadros burtiski nav atraujams no sava viedtālruņa. Taču pati Daiena ar sociālajiem tīkliem ir uz “jūs”, jo uzskata, ka dzīvē ir pavisam citas vērtības: “Es nelietoju sociālos medijus, jo negribu skatīties uz ļaužu izskaistinātajām un glamūrīgajām bildēm. Es negribu tikai skatīties uz brīnišķīgām vietām, es vēlos tās pati atklāt. Esmu īsta dumpiniece un man tas patīk. Es nevēlos, lai piederu savam telefonam,” sacījusi aktrise. Nepalaid garām filmu “Parīze pagaidīs” – tajā Daiena Leina atveido sievieti, kura dodas piedzīvojumu pilnā ceļojuma no Kannām līdz pat Parīzei – skaties to sestdien, 6. aprīlī plkst. 21:00, televīzijā sievietēm “STV Pirmā!”

