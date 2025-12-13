Viens no Latvijas stilīgākajiem vīriešiem Dāvis Dāvids Sakne: "Apģērbs nav svarīgākais, bet tas var daudz pateikt par cilvēku"
"Manuprāt, cilvēkam jābūt viena lējuma – tam, ko viņš domā, kam tic, kā dzīvo, ko piedzīvo, runā un patērē, ir jābūt saskaņā," saka Dāvis Dāvids Sakne - “Golin Riga” partneris, radošais direktors, fotogrāfs un viens no stilīgākajiem vīriešiem mūsu valstī.
Tēla spēks
Stils nav tikai tas, ko tu velc mugurā. Manuprāt, cilvēkam jābūt viena lējuma – tam, ko viņš domā, kam tic, kā dzīvo, ko piedzīvo, runā un patērē, ir jābūt saskaņā. Stils laika gaitā veidojas, mainās un nostiprinās. To var kopt, noslīpēt un atklāt no jauna. Apģērbs nav svarīgākā dzīves sastāvdaļa, bet tas var daudz pateikt par cilvēku. Var piederēt laikmetam vai stāvēt tam pretī. Signalizēt par pārliecību vai palīdzēt slēpt nedrošību. Domāju, ka ir svarīgi novērtēt tēla spēku. Tas var celt, un tas var graut – kā pašam labpatīk.
Garderobe
Mājās man patīk kārtība un struktūra. Patlaban esmu pievērsies garderobes revīzijai. Kvalitāte man ir svarīgāka par kvantitāti, tāpēc iepērkos samērā apdomīgi, domājot par apģērba ilgmūžību. Vairāk laboju, mazāk metu ārā. Arvien biežāk apmeklēju šuvēju – izbaudu gan koprades procesu, gan jaunradi.
Rīgas modes
Neticami, bet Rīgā nekas diži nav mainījies. Kā domāju pirms 13 gadiem, tā domāju arī šodien – “STAG” veikals Alberta ielā joprojām ir mans mīļākais veikals vīriešiem. Tagad gan tas vairs nav tikai vīriešu veikals – sortiments ir paplašināts, taču rokraksts un kvalitātes latiņa palikusi nemainīgi augsta.
Iepirkšanās
Tā kā daļu savas dzīves darba dēļ pavadu Parīzē, lielākoties iepērkos tieši tur. Viens no maniem iecienītākajiem tirgotājiem ir Tjerī – vīrs no Bretaņas, kurš laiku pa laikam atved uz Parīzi kaut ko no savas vēsturisko apģērba gabalu kolekcijas. Katram ir savs stāsts un gadskaitlis. Apbrīnoju kvalitāti, kas ļauj šodien valkāt to pašu, ko kāds cits nēsājis pirms simt gadiem (fotogrāfijā esmu uzvilcis mēteli, kas pirkts pie Tjerī; franču armijas motociklistu modelis no 50. gadiem).
Rotas
Jaunībā paspēju iztrakoties, varbūt tāpēc tagad valkāju tikai laulību un zīmoga gredzenu. Abus radījusi Madara Keidža.
Atgriešanās
Aromāti – šī tēma man vienmēr bijusi tuva, taču šogad kaut kas manī mainījās. Vēlme nemitīgi meklēt jaunus nišas zīmolus ir noplakusi. Esmu atgriezies pie vārdiem, kas reiz rosināja vēlmi atrast aromātu, ko saukt par savu. “Acqua di Parma” ir viens no tiem, un ar gandarījumu vēroju šā zīmola attīstību un panākumus. Bet, ja kāds meklē ko mazāk zināmu, iesaku paostīt “Naxos Apothecary” vai “Perfumer H”.
Labs piemērs
Itāļu rūpnieks un autogiganta “Fiat” galva Džanni Anjelli ‒ lūk, nevainojams piemērs tam, ka stils nav tikai jautājums par apģērbu, bet gan domāšanas un attieksmes forma. Džanni spēja apvienot klasiku ar negaidītiem, reizēm apzināti nepilnīgiem akcentiem, un tas vienmēr šķitis cienījami. Viņš valkāja modi, nevis ļāva, lai tā valkā viņu.
Apavi
Ērtākie un uzticamākie manā kolekcijā, bez šaubām, ir pārgājienu zābaki, iegādāti pēc kādas negaidīti dramatiskas epizodes Alpos, kur ātri kļuva skaidrs, ka aizlienētās “Vans” čībiņas un kalnu takas nav savienojamas. Īpašu vietu kolekcijā ieņem zīmola “Husbands” zābaki – dzimšanas dienas dāvana sev pašam. Šim zīmolam iesaku pievērst pastiprinātu uzmanību.
Viens zīmols
Ja būtu jānosauc viens zīmols, kura apskāvienos aizvadīt 2025./2026. gada tumšāko periodu, izvēle būtu par labu “Zegna” rudens/ziemas kolekcijai.
Jaunums
Pavisam nesen draugi no “RAW Milano” papildinājuši sortimentu ar jaunu vīriešu apģērbu kolekciju, tapušu sadarbībā ar dizaineru Mikēli Brustiju, kurš savu rokrakstu attīstījis zīmolos “Massimo Alba” un “Boglioli”.
Ja arī tev šķiet, ka kvalitāte netiek definēta kā ideāls, bet norma, dodies uz Milānu, iedzer “Negroni” par godu jaunās kolekcijas atklāšanai vai apskati to mājaslapā un pasūti kāroto: rawmilano.it
Pašmāju dendijs
Nevaru nepieminēt arī mūsu pašu dendiju Kārli Padegu. Atšķirībā no Anjelli Padegs nedzīvoja pārticībā un uz peldi nedevās ar helikopteru, taču tas viņam netraucēja radīt tēlu, kas iedvesmo un pelna apbrīnu vēl šobaltdien. Padegs aizgāja pāragri, tāpēc es turpinu svinēt viņa dzimšanas dienu viņa vietā. Katru gadu 8. oktobrī Vērmanes dārzā pie Kārļa pieminekļa uzsaucu tostu par mākslinieku un radošumu. Aicinu pievienoties!