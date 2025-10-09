VIDEO, FOTO: Teterovskis, Zeltiņš, Kašers un citi sabiedrībā zināmi ļaudis svin Padega 114. dzimšanas dienu
Trešdien, 8. oktobrī, sabiedrībā zināmi ļaudis pulcējās pie leģendārā mākslinieka Kārļa Padega pieminekļa Vērmanes dārzā, lai atzīmētu viņa 114. dzimšanas dienu.
Sanākušo vidū bija gan rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska , gan šovmenis Renārs Zeltiņš, TV raidījumu vadītājs Kašers, diriģents Ints Teterovskis un citi. Viesībās skanēja mūzika, tika malkots šampanietis un sanākušie nolika ziedus pie Padega pieminekļa.
Padega dzimšanas diena
8. oktobrī svin.
Kārlis Padegs bija leģendāra personība Latvijas 20. gs. 20.–30. gadu kultūras vēsturē, kurš dzīves laikā tika pretrunīgi vērtēts. Padega izveidoto elegantā dendija tēlu, kas krasi atšķīrās no viņa sociālā stāvokļa, var atzīt par agrīnu viņa performanci.
Viņa darbiem un tēlam mākslinieciskās darbības sākumā bija raksturīgi centieni izaicināt sabiedrību. Darbu tematika bija asas laikmeta pretrunu izjūtas – Pirmā pasaules kara upuri, pilsētas sociālie pretstati un erotiski motīvi. Gandrīz vai katrā Padega darbā ietverts kaut kas greizs, kas padara viņa darbus gan intriģējošus, gan trausli sāpīgus, iemiesojot pasaules nenoteiktību un neprognozējamību. Vienlaikus tie pauž nepārprotamu tieksmi pēc harmonijas, ko reti izdodas sasniegt ne tikai īstenībā, bet arī iedomu ceļojumos.