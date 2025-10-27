Noslēgusies 41. Rīgas modes nedēļa
Rīgas modes nedēļa norisinājās no 20. līdz 24. oktobrim, un tā paliks tās vēsturē kā debiju sezona. Kopumā savas kolekcijas prezentēja 17 zīmoli no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Beļģijas un Uzbekistānas, un divpadsmit no tiem Rīgas modes nedēļā piedalījās pirmo reizi.
Modes nedēļa sākās LED Unit Virtual Production Studio filmēšanas paviljonā ar neaizmirstamu atklāšanas pasākumu, kas bija veltīts kostīmu mākslinieces Sandras Silas radošajai darbībai. Godinot viņas ieguldījumu Latvijas kino attīstībā, uz podija tika demonstrēti tērpi no leģendārām filmām — "Rūdolfa mantojums", "Rīgas sargi", "Sapņu komanda 1935", "Nameja gredzens", "Dvēseļu putenis", kā arī jaunās filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", kuras pirmizrāde gaidāma tikai novembrī. Modes skati, kuras režiju veidoja aktrise Ieva Florence-Vīksne, tērpus demonstrēja aktieri, kuru atveidotie varoņi savulaik bija ģērbušies šajos tērpos: Zane Jančevska, Rēzija Kalniņa, Agnese Budovska, Inga Alsiņa, Māris Grigalis, Mārtiņš Počs, Raimonds Celms, Kristīne Beļicka, Jānis Āmanis, Ieva Aleksandrova, Marta Lovisa Jančevska, Jānis Elsts, Ģirts Krūmiņš, Oto Brantevics, Grēta Trušiņa, Artūrs Putniņš u. c.
Turpmākie Rīgas modes nedēļas pasākumi norisinājās trīs galvenajās norises vietās: Hanzas Perons, Zunda Towers un Latvian Design Stories, pēdējā no tām — kapseļu prezentācijām un darbnīcām.
Uz galvenā galvaspilsētas podija savas kolekcijas prezentēja gan jau iemīļoti ārvalstu zīmoli — Szczygiel (Polija), Moel Bosh (Uzbekistāna), Pohjanheimo (Igaunija), gan arī rīdziniekiem jauni vārdi — Nora Isle un Embassy of Fashion Atelier, kurā tika pārstāvētas trīs Tallinas dizaineru kolekcijas: Aldo Järvsoo, Riina Põldroos un Ketlin Bachmann. Pirmo reizi Rīgas modes nedēļā uzstājās pazīstamais lietuviešu stilists Kęstas Rimdžius ar savu autordarbu šovu sadarbībā ar Kukla Beauty Box. Vēl divi jaunumi mūsu galvaspilsētai — Mursak no Uzbekistānas, kas kultivē amatniecisko nacionālo tradīciju vērtības, un nesen dibinātais beļģu zīmols Yevseyev.
Arī Latvijas zīmoli šajā sezonā spēja pārsteigt. Papildus Baltijas reģiona modes līderiem BAÉ by Katya Shehurina, Natalija Jansone un Amelii, šīs Rīgas modes nedēļā notika veseli septiņi Latvijas debiji. Dizainere Megija-Luīze Pudāne, kura pirms pāris gadiem absolvēja modes skolu Parīzē, prezentēja plašu savas zīmola Studio MX modes skati. Karina Kelle zīmols demonstrēja kolekciju ar rokām apgleznotiem kimono, savukārt Treimane Studio piedāvāja kapseļkolekciju, kas radīta no pārstrādātām drēbēm un mājas tekstila.
Vēl divu zīmolu prezentācijas notika Latvian Design Stories telpā — Tribal Hotel dizaineres Simones Veilandes un Zaiga Brutāne Studio. Abi zīmoli tirgū darbojas jau vairākus gadus, taču RFW ietvaros piedalījās pirmo reizi. Savu pirmo personālizstādi "Crimson Current" RFW laikā atklāja bijusī NOLO zīmola dizainere Viktorija Joniene, vienlaikus prezentējot arī T-kreklu kolekciju ar savu gleznu apdrukām. Pēc vairāku gadu pārtraukuma stilists Sergejs Hatanzejskis iepazīstināja viesus ar savu jauno projektu SVIESTS sadarbībā ar SEXYSTYLE, pārvēršot podiju par teatrālu izrādi ar provokācijas elementiem un negaidītiem performancēm.
Šajā sezonā Rīgas modes nedēļa paplašināja ārvalstu mediju ģeogrāfiju, kas ieradās atspoguļot modes skates: Vogue Adria, Vogue Turkey, Title Magazine, 10 Magazine Deutsch, ELLE Spain, Schön! Magazine (Lielbritānija), VEIN Magazine (Spānija), Jana Luxury Magazine, Panele, Delfi Estonia, Lifestyle Baltic, kā arī TV žurnālisti no TV3 Estonia un German Public Broadcaster ARD. Ārvalstu ekspertu un redaktoru šāda līmeņa klātbūtne ir nozīmīgs solis ne tikai Latvijas modes industrijas, bet arī valsts kopējās atpazīstamības veicināšanai. RFW modes skates apmeklēja Latvijas kultūras ministre Agnese Lāce, kā arī Uzbekistānas, AAE, Polijas, Kazahstānas un citu valstu vēstnieki.
Papildus skatēm norisinājās vairākas izglītojošas iniciatīvas, kas bija veltītas ilgtspējīgas attīstības tēmai, kā arī izstādes, kas savienoja modi ar mūsdienu mākslu.
Modes ballītes, kas jau kļuvušas par neatņemamu RFW sastāvdaļu, šajā sezonā norisinājās Brasserie Vivien Riga, Tribe Riga City Centre, Pullman Riga Old Town, bet pēc noslēdzošā šova – aizraujoša ballīte līdz rītam oficiālajā RFW klubā Coyote Fly. Modes nedēļa noslēdzās ar slēgto pasākumu un apbalvošanas ceremoniju, kurā tika godināti pieprasītākie modeļi, ICON Cocktail & Hookah Lounge telpās tajā pašā ExPorto kompleksā.