Mode, māksla, lekcijas - Rīgas modes nedēļā būs plaša izglītojošā programma
Rīgas modes nedēļas rudens sezona, kas norisināsies no 20. līdz 24. oktobrim, piedāvās viesiem ne tikai modes skates, bet arī plašu programmu, kas apvieno modi, mākslu un izglītojošas iniciatīvas. Bez modes skatēm skatītājus gaidīs lekcijas, izstādes un radošas prezentācijas, kas radīs telpu ideju apmaiņai, iedvesmai un profesionālajai izaugsmei.
Viens no spilgtākajiem izglītības programmas notikumiem būs lekciju cikls “Modes fotogrāfija”, kas otro reizi norisināsies sadarbībā ar laikmetīgas fotogrāfijas platformu ISSP. 22. oktobrī no plkst. 11:00 līdz 16:30 ISSP telpās (Berga Bazārs, Elizabetes iela 83–85) notiks trīs lekcijas-semināri, kuros modes industrijas eksperti dalīsies ar savu redzējumu par modes fotogrāfijas mākslu un sniegs profesionālus padomus. Šajā dienā uzstāsies Jūlija Sinka (“Skaistuma fotogrāfija detaļās”), stiliste Sintija Selička-Užāne (“No idejas līdz rezultātam: stilista loma mūsdienu zīmolvedībā”) un pazīstamais Igaunijas fotogrāfs Kertins Vassers (“Aiz zibspuldzes: saruna ar Kertinu Vaseru”). Lekcijas būs noderīgas gan profesionāļiem, gan tiem, kuri tikai sāk savu ceļu šajā jomā. Biļetes pieejamas ikvienam interesentam šajā saitē.
Programmas turpinājumā, 24. oktobrī PER Form Studio telpās (Vagonu iela 21) notiks unikāla vienas dienas meistarklase, ko vadīs igauņu modes fotogrāfs Kertins Vasers, kura darbi izceļas ar drosmīgu vizuālo rokrakstu un spēju apvienot estētisku pieeju ar laikmetīgu skatījumu uz modi. Praktiskajā nodarbībā dalībnieki varēs redzēt visu modes fotosesijas procesu: no idejas līdz gatavam kadram, kā arī iegūt pieredzi sadarbībā ar modeli un radošo komandu. Darbā piedalīsies arī stiliste Sintija Selička-Užāne, kas ļaus fotosesiju aplūkot no dažādu fotosesij’a iesaist’ito rado’su profesion’a’lu skatpunkta. Biļetes pieejamas šajā saitē.
“Ar šo izglītības programmu ISSP vēlas iedvesmot profesionāļus iziet ārpus ierastajām industrijas klišejām un pievērsties radošiem eksperimentiem, kam mūsdienu modes vide rada vislabvēlīgākus apstākļus,” uzsver Jūlija Berkovica, ISSP vadītāja.
“Rīgas modes nedēļas programma sadarbībā ar ISSP ļauj uz modi skatīties plašāk – saprast, kāpēc dizaineri izvēlas konkrētas formas un krāsas, un kā tās saistās ar reklāmu, cilvēku uzvedību un tendencēm. Šādas meistarklases dod iespēju dziļāk apzināties, kāpēc dažas tendences mainās katru sezonu, bet citas kļūst par pastāvīgu modes daļu, un parāda stilista kā radošā producenta lomu, veidojot vienotu vizuālo rezultātu”, – stāsta stiliste Sintija Selicka-Užāne.
Tāpat īpašu vietu programmā ieņems radošās darbnīcas pop-up telpā Tribal Hotel, kas atrodas tirdzniecības centrā Galerija Centrs (Audēju iela 16, 4. stāvs, Butterman telpas). 21. oktobrī šeit notiks modes ilustrācijas darbnīca (“Fashion Illustration”) ar Latvijas Mākslas akadēmijas absolventi Lauru Luīzi Valteri. Dalībnieki iepazīsies ar modes ilustrācijas procesu kā kopīga radošuma formu, kur nozīme ir ne tikai tehnikai, bet arī ideju apmaiņai. Katrs darbs būs individuāls, balstoties uz fantāziju, improvizāciju un dažādu pieejamu materiālu izmantošanu.
Otrā darbnīca būs veltīta apģērba pārstrādei (“Upcycling Fashion”) un kļūs par projekta “Redizains. Vol. 2” turpinājumu, kura kuratore ir dizainere un Latvijas Mākslas akadēmijas profesionālās doktorantūras studente Zaiga Brutāne. Nodarbības laikā tiks aplūkotas iespējas paildzināt apģērba dzīves ciklu un parādītas praktiskas metodes, kas ļauj vecam T-kreklam iegūt jaunu formu un raksturu. Dalībnieki varēs strādāt ar savu apģērbu, pārliecinoties, ka mode var būt ne tikai estētika, bet arī atbildīga attieksme pret patēriņu.
“Sadarbība ar Rīgas modes nedēļu mums ir nozīmīga, jo šādi projekti ļauj atklāt radošo potenciālu, apvienot dažādas pieejas un radīt jaunas iespējas radošās vides attīstībai,” uzsver Simona, Tribal Hotel dizainere.
Starp pastākumiem būs arī izstāde “Es mīlu Art Deco” Modes muzejā (Grēcinieku iela 24), kas veltīta 1920.–1930. gadu stilam un elegancei. Ekspozīcija jau ir pieejama apmeklētājiem, un 20. oktobris būs pēdējā diena, kad iespējams apskatīt retus Art Deco tērpus un aksesuārus no slavenu augstās modes dizaineru un muzeju kolekcijām. Informācija un biļešu rezervācija pieejama Modes muzeja mājaslapā.
Plašā Rīgas modes nedēļas kultūras programma parāda, ka mode nenozīmē tikai skates uz mēles, bet arī daļa no plašāka mākslas procesa, kurā sastopas dažādas mākslas formas un sociāli nozīmīgas idejas.