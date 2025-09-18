Rīgas modes nedēļas tēls - drosmes manifests. Modeles lomā - uzlecošā zvaigzne Valērija Ločmele
Oktobra otrajā pusē risināsies rudens Rīgas modes nedēļa, un organizatori ir prezentējuši tās tēlu. Šajā sezonā digitālos avatarus ir nomainījusi dzīva modele, kas iemiesojusies ekstravagantā izskatā.
Stilu izstrādāja pazīstamais Latvijas stilists un modes eksperts Sergejs Hatanzejskis.
“Pēc vairākiem sezonām ar prieku atgriezos pie Rīgas modes nedēļas tēlu radīšanas kopā ar pilnīgi jaunu komandu. Mūsu mērķis bija radīt svaigu, drosmīgu un vietām provokatīvu tēlu, kas burtiski atdzīvojas kadrā - kustības dinamika ir jūtama katrā mirklī, mati paceļas gaisā, uzsverot tēla enerģiju un raksturu.
Fotosesijai izvēlējāmies modeli no aģentūras Moon Models - Valēriju Ločmeli - absolūti jaunu seju un patiesu modes pasaules uzlecošo zvaigzni, kura ideāli pauž tēla noskaņu un drosmīgo raksturu.
Īpaša vieta projektā tika atvēlēta Tribal Hotel tērpiem - drosmīgiem, aktuāliem un neparastiem, tie palīdzēja radīt spilgtu, dinamisku un paliekošu tēlu gaidāmajai modes nedēļai.”
Konceptuālo tēla pamatu iedvesmoja gaismas un betona mijiedarbība skulptores Reičelas Vaitridas darbos. “Tēlu izstrādes procesā man gribējās apvienot kontrastus: vēsi, zīdaini zilie toņi kombinācijā ar dziļu bordo laku rada spriegumu, kas simbolizē jaunās sezonas iekšējo dinamiku,” komentē Tribal Hotel dizainere Simona Veilande.
Šis izteiksmīgais tēls ir vizuāls manifests, kas demonstrē drosmi, enerģiju un aicina nebaidīties no kontrastiem, atvērt sev jaunu lappusi gaidāmajā Rīgas modes nedēļā.
“Manuprāt, gala fotokadrs iemieso vieglumu, enerģiju. Tēls it kā ‘kliedz’ par to, ka stils ir tad, kad tu pats vari izvēlēties un noteikt tendences, nevis akli sekot diktētiem virzieniem,” papildina imidžfotogrāfs Dmitrijs Pomerancevs.
Pie tēla strādājusi arī grimētāja Santa Rundzāne un pēcapstrādes speciāliste Jūlija Grafejeva.