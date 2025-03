No Baltijas līdz Honkongai - Rīgas modes nedēļā piedalīsies seši ārzemju modes zīmoli

Katra dizainera kolekcija Rīgas modes nedēļās programmā atspoguļo unikālu mākslinieka skatījumu uz mūsdienu modi un tās tendencēm. Lietuvas zīmols Rimgailaite Costume modernajos siluetos iekļauj “vintage” adītas galdautu detaļas, saglabājot amatniecības tradīcijas. Szczygiel (Polija) rada lakoniskus tēlus no pārstrādātiem materiāliem, koncentrējoties uz ilgtspējīgu dizainu un tekstūru spēli. Ivo Nikkolo (Igaunija) pievēršas ikdienas dzīvespriekam. ArtisainT by Lena Lumelsky (Beļģija) apvieno laikmetīgus siluetus ar izteiksmīgiem ādas aksesuāriem. Novaliss (Spānija) pēta mītus, sievišķību un dzimtes robežas caur māksliniecisku apģērbu, kas radīts no pārstrādātiem audumiem. Šīs kolekcijas ne tikai atspoguļo stilistisko daudzveidību, bet arī izceļ identitātes, ilgtspējīga dizaina un personīgās brīvības tēmas.