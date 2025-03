Tomass Pildegovičs kļuvis par viedokļu līderi: "Manai paaudzei jāparāda sīkstums un krampis"

Protams, 10 vai 11 gadu vecumā jebkurš svētdienas rītā labprātāk gribētu atrasties pie datora vai spēlētu pagalmā futbolu, nevis ietu mācīties Latvijas vēsturi. Tagad atskatoties saprotu, ka tas ļāva saglabāt latviešu valodu un neatsvešināties no dzimtenes. Domāju, ka piederība šai zemei man ir ieaudzināta kopš bērna kājas. Es tiešām vienmēr esmu jutis emocionālu saiti ar Latviju, arī studējot Londonā un Kembridžā un strādājot Briselē, vienmēr ar vienu kāju esmu bijis te. Tā nekad nav bijusi spiesta lieta, neviens mani ar varu nav dzinis atpakaļ. Negribētu arī piekrist apgalvojumam, ka visi ar starptautisku izglītību to tik vien dara, kā tin makšķeres un pārvācas prom no Latvijas, – man ir virkne pazīstamu piemēru ar jaunajiem “nažiem”, kuri studējuši ļoti labās augstskolās gan Eiropā, gan ASV, bet izvēlējušies labprātīgi atgriezties Latvijā.