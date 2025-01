Surdotulce Elza Veismane: "Mani vecāki nekad nedzirdēs, taču viņi ir laimīgi cilvēki, un man ir viņu mīlestība"

Jā, tie noteikti ir visi mazie un lielie koncerti, kur esmu bijusi galvenajās lomās. Tas ir traģikomiski, emocionāli un reizē pašsaprotami – viņi ir koncertā, bet nedzird. Protams, es par to nesmilkstēju, bet laikam aptvēru to tikai vēlāk. Jā, mani vecāki nekad nedzirdēs manu balsi, lai kā man to gribētos. Tā pa īstam to apjautu, gatavojot “TEDx” runu. Viņi nekad nedzirdēs manu trīcošo balsi man svarīgos dzīves pasākumos. Un viņi nekad nedzirdēs, cik skaisti dzied putni, taču viņi ir laimīgi cilvēki, un man ir viņu mīlestība. Tas ir pats galvenais.