Operas direktors Sandis Voldiņš: "Man nav nekādu kompleksu, ka esam no Latvijas vai Austrumeiropas"

Operā priekšnieks ir tikai viens no komandas spēlētājiem – varu izdarīt diezgan daudz, bet gandrīz neko bez kolēģiem. Domāju, ka patlaban man ir zināms uzticības kredīts no kolēģiem, un to nedrīkst pazaudēt. Pirmā lieta, ko darīju, kad mani apstiprināja, – iepazīstināju darbiniekus ar savu piedāvājumu nākamajiem pieciem gadiem. Bija svarīgi, lai viņi to dzirdētu no manis, nevis no pārstāstiem vai preses. Biju patīkami pārsteigts, ka Jaunā zāle bija pilna un kolēģi bija ļoti ieinteresēti. Bet labāko komplimentu saņēmu sezonas atklāšanā, kad kāda kolēģe man pienāca klāt un teica, ka gan viņa, gan vairāki citi kolēģi esot gribējuši iet prom no Operas, taču, redzot vīziju un to, ko plānojam darīt, esot pārdomājuši. Operas iekšējai videi ir ļoti svarīgi, ka ir kolēģu atbalsts. Es jau smejos, ka tagad ir rozā periods, mums viss patīk, bet gan jau vēl strīdēsimies tā, ka putēs; tas viss piederas pie lietas. Bet izturēties ar cieņu pret citiem man ir ļoti svarīgi.