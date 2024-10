Atceros. Esmu audzis 90. gados laukos. Visu cieņu vecākiem, kas audzināja trīs bērnus, cīnoties ar to naudas trūkumu, kāds toreiz bija. Bet tad mums, kā jau daudziem tolaik, atradās labais vācu onkulis – vecmammas brālis, kuru vācieši, atkāpjoties no Vidzemes, 15 gadu vecu vienkārši paņēma no sētas līdzi armijā, un tā viņš Vācijā arī palika. Vācu onkulis prasīja, ko viņš varētu atsūtīt, un es palūdzu Mocarta “Burvju flautas” ierakstu. Saņēmu to kasetē, un vienīgā vieta, kur to labā kvalitātē varēja klausīties, bija mašīnā. Man tad bija kādi desmit gadi. Pats tagad brīnos, kā tādā vecumā varēju aizdomāties prasīt kaut ko tik specifisku. No kurienes man tāda interese – tiešām pats nesaprotu.