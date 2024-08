Žurnāla "Pastaiga" jaunajā numurā Latvijas sieviešu sasniegumu tops 2024, intervija ar Juri Žagaru un izstādes lidojuma attālumā

• Mode vairākās sērijās. Kopš 2024. gada sākuma novērojams spilgts augstās modes leģendu biogrāfijām veltītu seriālu birums. TV un tīmekļa ēterā palaisti jau trīs: “The New Look”, “Kristovals Balensjaga” un “Kļūt par Karlu Lāgerfeldu”. Šos seriālus gan slavē, gan peļ, taču interese ir milzīga – pat no to skatītāju puses, kurus mode “vispār neinteresē”.