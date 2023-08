Jaunā dizainere Aļisa Ļeksunova iztēlojas, ka viņas tērpi būtu īpaši piemēroti reiva ballītēm

Konkursā "Modes manifestācija 2022" tradicionāli noskaidroja labākos no labākajiem jaunajiem modes dizaineriem studentiem. Bakalaura studiju kategorijā tika nosauktas divas uzvarētājas, un viena no viņām ir arī Pastaigas laureāte – Rīgas Tehniskās universitātes materiālu tehnoloģijas un dizaina bakalaura programmas studente Aļisa Ļeksunova (22) un viņas debijas (!) kolekcija Stresa izpausme.

Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva

Ko tu teiktu, ja tev vajadzētu pastāstīt par sevi gluži svešam cilvēkam?

Mani sauc Aļisa, mācos Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursā. Patīk apģērba dizains, šūt, skatīties seriālus un animēt filmas, spēlēt datorspēles. Periodiski zīmēju, priekšroku dodu digitālajai zīmēšanai. Mācos adīt, veidot materiālus ar cilpošanas adatu.

Kāds bijis tavs karjeras ceļš?

Apģērba dizainu un šūšanu sāku mācīties tad, kad iestājos RTU. Stresa izpausme ir mana pirmā kolekcija, to radīju 3. kursā. Veidoju savu darbu portfolio instagramā @side.eff3ct.

Par ko sapņoji kļūt bērnībā?

Par burvi. Daudz skatījos multfilmas, ļoti patika Winx un Witch, gribējās iegūt maģiskas spējas – lidot pa pasauli un piedalīties piedzīvojumos.

Ko tu uzskati par savu lielāko sasniegumu līdz šim?

To, ka iemācījos šūt un konstruēt, ka spēju savas idejas īstenot dzīvē. Lepojos arī ar savu pirmo kolekciju.

Kas, tavuprāt, izceļ tavu radošo rokrakstu?

Radot dizainu, cenšos veidot tādu apģērbu, kādu man pašai gribētos valkāt un kas būtu ideāls man. To, kā man trūkst. Negribu parastu dizainu un formas, tiecos pēc kaut kā īpaša. Dizains ir mana projekcija, mans stāstījums, mans garastāvoklis, emocijas, sajūtas.

Ko vēsta tava pirmā kolekcija Stresa izpausme?

Kolekcijas idejas pamatā ir tehnoloģijas, kas attīstās arvien straujāk. Tā atspoguļo manu personīgo sajūtu, proti, ka cilvēki aizmirst par savstarpējo komunikāciju un atpūtu. Izejot pastaigāties, it visur uzmācīgas informācijas veidā redzama reklāma: uz transportlīdzekļiem un stendiem, plakāti uz ēku sienām un nojumes pieturvietās. Kad atveram telefonu, atkal bezgalīga reklāma.

No pārmērīgā informācijas apjoma rodas nogurums. Saistībā ar Covid-19 pandēmiju attīstījās virtuālas sapulces un pasākumi. No vienas puses, tas ir labi – jaunas iespējas; no otras – daudzi tā laika ieradumi joprojām ir spēkā, piemēram, sabiedriskais slinkums. Esmu par tehnoloģiju attīstību, lai atvieglotu dažādas dzīves jomas, bet to dēļ nedrīkst aizmirst par sevi, draugiem, socializēšanos un tā tālāk. Kolekcijas apģērbs aicina cilvēkus iziet pasaulē, parādīt sevi, sajust citus. Radīšanas procesā iztēlojos, ka šie tērpi būtu īpaši piemēroti reiva ballītēm. Izej, satiec cilvēkus, patīkami pavadi laiku, atbrīvo uz laiku savu prātu, esi te un tagad!

Kas tev modē patīk?

Man ļoti patīk, ka modē ir tik daudz dažādu stilu, cilvēki rada kaut ko jaunu. Arī ar modes palīdzību var pievērst uzmanību daudzām problēmām.

Kas tev modē un modes industrijā licis vilties?

Tagad dominē mikrotendences, kas ātri izplatās, taču tikpat ātri arī kļūst par tabu, antitendencēm un nevienam vairs nav vajadzīgas. Lai tiktu līdzi tendencēm, vairojas nekvalitatīvs ātrais apģērbs, ko pēc īsa laika atkal izmetam. Modes cikli ir pārāk ātri.

Kas ir tavi elki, iedvesmas avoti, autoritātes?

Man ļoti patīk zīmoli Diesel, Simone Rocha. Iedvesmojos no tā, kas notiek apkārt, no savām sajūtām, no mākslas, kino. Skatos, ko rada citi dizaineri, viņu aktuālās kolekcijas. Iedvesmo mūzika, īpaši tehno un tās kultūra.

Labākais padoms, ko esi no kāda saņēmusi.

Neviens tevi nesapratīs tik labi kā pati sevi.

Atziņa, kurai nešaubīgi tici. Varbūt tavs dzīves moto?

Acis baidās, rokas dara.

Cik svarīgs tev ir tavs vizuālais tēls? Un kā tu veido savu imidžu?

Man tas ir svarīgs. Patīk eksperimentēt ar meikapu – vienu dienu dūmakainais acu grims, citu dienu kaut kas mīlīgs. Tāpat ar apģērbu – gan pārlieli silueti, gan augumam pieguloši un seksīgi. Visbiežāk izvēlos melnu apģērbu, patīk sudraba aksesuāri: gredzeni, kaklarotas, auskari. Tie veido tēla īpašo noskaņu.

Kur iepērcies, cik bieži, ko izvēlies?

Parasti interneta veikalos, lietotu apģērbu veikalos, reizēm varu kaut ko iegādāties arī tirdzniecības centros. Pirms apģērba pirkšanas, lai saprastu, vai man tas tiešām ir vajadzīgs, analizēju, par cik procentiem man patīk tas, ko gribu pirkt, kur es to vilkšu un cik bieži.

Kā atpūties, lai tiešām atpūstos?

Man parasti ir divi atpūtas veidi atbilstoši tam, no kā man vajag atpūsties. Ja vajadzīga garīga atpūta no rutīnas, pavadu laiku ar draugiem, ceļoju, pastaigājos. Lai atpūstos fiziski, palieku mājās un skatos seriālus.

Vai tev ir mājdzīvnieki?

Man ir divas žurciņas, kuras ļoti mīlu. Viena pelēka, vārdā Stauti, otra balta ar sarkanām acīm – Vaisi. Divas ļoti jaukas meitenes, kurām patīk kaut ko pagrauzt. Viņas dzīvo savā lielajā būrī, brīvajā laikā es ar viņām spēlējos pa istabu. Žurciņām ļoti patīk atpūsties guļamtīklos, tāpēc es pati viņām tos šuju.

Laimes mirklis ir...

…bieži, bet ļoti ātri beidzas. Prieks ir tuvoties mērķim, taču, to sasniedzot, gribas vēl. Patiesībā pats ceļš uz mērķi ir ar patīkamu noskaņu un atmiņām.

Kas tevi visvairāk pārsteidz šajā pasaulē?

Tas, ka zināšanām nav robežu.

No kā tu varētu atteikties karjeras dēļ?

Manuprāt, karjeras dēļ nevajag atteikties no kaut kā svarīga. Vispirms jābūt cilvēkam. Vajag noteikt prioritātes un sekot tām.

Kādu mūziku tu klausies?

Tehno, post punk, repu. Mūzikas izvēle atkarīga no garastāvokļa. Kādreiz klausījos mūziku pa ceļam, bet tagad gribas dzirdēt apkārt notiekošo, būt te un tagad, just mirkli.

Kas tev šķiet visgrūtākais dzīvē?

Saglabāt motivāciju, pārvarēt neparedzētas grūtības, prokrastinācijas sajūtu, izkāpt no komforta zonas. Tad galvenais ir neapstāties, atcerēties mērķi.

Ko tu gribētu sasniegt? Lielie un mazie mērķi.

Veidot modes kolekcijas, atvērt savu interneta veikalu, padarīt savu apģērbu pieejamu visā Eiropā. Gribētos savu konceptveikalu Rīgā.

5 dzīvē gūtas atziņas/secinājumi

1. Nebaidies kļūdīties! Lai kaut ko sasniegtu un iemācītos, ir daudz jādara. Daudz darot, daudz kļūdies, taču, no kļūdām mācoties, progresē.

2. Ieklausies sevī, savās vajadzībās!

3. Jāpiespiež sevi iziet no komforta zonas.

4. Obligāti jāatrod laiks atpūtai.

5. Izmanto iespējas!