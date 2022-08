"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes nevalstiskajās organizācijās 2022

Uzdrīkstēties, īstenot savas ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi. Pieņemt lēmumus – bieži vien ne tos vieglākos –, apzinoties, ka tas var izraisīt viļņošanos sabiedrībā. Būt uzmanības centrā, uzņemties vadību un atbildību. Spēt izveidot lielisku komandu, jo kopā var izdarīt un sasniegt vairāk. Iestāties pret muļķību un aprobežotību, cīnīties pret netaisnību… Paveikt šķietami nepaveicamo, spēt redzēt tālāk par apvārsni un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Nekas no tā nav viegli un vienkārši, bet, lūk, sievietes, kuras to spēj! Profesionāles ar viedokli un mugurkaulu, kas nebaidās kļūt neērtas un sekot ideāliem. Sievietes, kuru paveiktais liek aizrauties elpai un iedvesmo. Visu cieņu, dāmas, lepojamies ar jums un jūsu panākumiem! Paldies, ka darāt visu, lai mēs dzīvotu labākā sabiedrībā!

Lai gan Pastaigas sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ gaismā sievietes, kas uzmirdzējušas un sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Karš Ukrainā licis paraudzīties ar citām acīm uz neskaitāmiem jautājumiem, izvirzot priekšplānā drošību, kiberdrošību, uzticamu informāciju un reālu palīdzību kara bēgļiem. Arī topa nominantu vidū redzam, cik ļoti mēs, līdzcilvēki, novērtējam sievietes, kas dara visu iespējamo un neiespējamo, lai savas kompetences un iespēju robežās palīdzētu stiprināt mūsu valsts drošību, informētu sabiedrību un risinātu ar bēgļiem saistītus jautājumus. Viņu vidū ir NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina, žurnālistes Ieva Vārna un Kristīne Garklāva, ukraiņu atbalsta centra Common Ground Andrejsalā dibinātājas un iniciatīvas autores Ieva Irbina un Inese Dābola. Mums ir lieliskas zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, juristes, ekonomistes, uzņēmējas, uzņēmumu vadītājas, mediķes, politiķes, kultūras un mediju darbinieces, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas veic milzu darbu, rūpējoties par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Iedvesma ikvienam, jo mums visām un visiem taču ir pa spēkam darīt vairāk.

Eksperti

Pēteris Strautiņš, Luminor bankas ekonomists

Renāte Strazdiņa, Microsoft Veselības aprūpes un dzīvības zinātņu nozares klientu transformācijas vadītāja Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā

Liene Briede, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra direktore, Eiropas Inovāciju padomes valdes locekle

Linda Saulīte, komunikāciju aģentūru grupas Dentsu Latvia valdes locekle, RTU pasniedzēja un doktorante

Egija Gailuma, uzņēmēja, OX Drive līdzīpašniece

Gunda Vaivode, LR 3 Klasika direktore

Dace Zavadska, Imunizācijas valsts padomes vadītāja, RSU profesore, bērnu infektoloģe

Sanita Osipova, Latvijas Universitātes profesore, Dr. iur.

Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle

Baiba Rubesa, SIA Novatore dibinātāja un NOVATORE Impact Summit, kas notiks 22.–23. septembrī, idejas autore un virzītāja

Ingūna Skuja, keramiķe un porcelāna māksliniece, dueta Skuja Braden dalībniece

Aigars Rostovskis, LTRK prezidents, Biznesa augstskolas Turība īpašnieks

Ivars Norvelis, Porsche Latvia valdes loceklis

Pēteris Bajārs, biroja Outofbox vadošais arhitekts

Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, brīvprātīgā ukraiņu basketbolistu koordinatore Latvijā

Latvijas 2022. gada izcilākās sievietes nevalstiskajās organizācijās (labdarība, aktīvistes)

Liene Dambiņa , Bērnu slimnīcas fonda vadītāja, viena no sociālā uzņēmuma Bērnu un pusaudžu resursu centrs dibinātājām un valdes priekšsēdētāja



“Radījusi būtisku pienesumu bērnu un vecāku labsajūtas veicināšanā slimnīcā pavadāmajā laikā. Fondā strādā vairāk nekā 10 gadu.”

Pēteris Strautiņš



“Tas, ko Liene dara bērnu labā, ir jāieraksta Latvijas vēsturē. Piemērs, no kura mācīties.”

Renāte Strazdiņa

Liene Dambiņa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ieva Irbina , Inese Dābola , ukraiņu atbalsta centra Common Ground Andrejsalā dibinātājas un iniciatīvas autores



“Tiklīdz sākās karš Ukrainā un Latvijā ieradās pirmie ukraiņu bēgļi, viņas visu savu laiku un darbu veltīja sociālās iniciatīvas centra izveidošanai Rīgā, lai ukraiņu bēgļi ikdienā var satikties, piedalīties dažādās nodarbībās, izglītoties, apgūt latviešu valodu un tradīcijas. Centrā ir viesojušās valsts augstākās amatpersonas, regulāri tiek rīkoti koncerti, lekcijas un nodarbības ar Latvijas sabiedrībā zināmu profesionāļu līdzdalību.”

Pēteris Strautiņš

Ieva Irbina. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Inese Dābola. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ieva Driksna , kustības Uzņēmēji mieram vadītāja



“Izveidojusi iniciatīvu, kas ir nozīmīga palīdzība Ukrainas tautai.”

Liene Briede

Ieva Driksna. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Zane Feifa , reklāmas aģentūras VUCA dibinātāja



“Zane ir izveidojusi un vada reklāmas aģentūru, tāpat apbrīnojams ir viņas ieguldījums un darbs atvērtības un dažādības veicināšanā mūsu sabiedrībā. Zane ir drosmīga, par ko viņu ļoti cienu, atvērta un vienmēr gatava radīt un palīdzēt.”

Linda Saulīte

Zane Feifa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Katrīna Krīgere , biedrības Dzīvnieku brīvība radītāja un aktīviste



“Katrīna Krīgere ir ļoti jaudīga sieviete, kura nebaidās riskēt ar savu dzīvību, lai iestātos par mazāk aizsargātajiem – dzīvniekiem. Katrīnas cīņasspars un sasniegtais parāda, ka viņa ir pelnījusi visas Latvijas godalgas.”

Egija Gailuma

Katrīna Krīgere. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Zinta Uskale , Rozā vilciena labdarības fonda valdes locekle un vadītāja



“Ar apbrīnojamu vieglumu un eleganci runā par #pupkultūru, iedrošinot sievietes, kas cietušas no krūts vēža, nepadoties un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Nereti māsu sajūta, personiskais vēstījums un paštrokšņu analīze atveseļošanās procesā ir vēl nozīmīgāka par profesionāļa sniegto informāciju.”

Gunda Vaivode

Zinta Uskale. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Rūta Dimanta , ziedot.lv vadītāja un valdes priekšsēdētāja



“Gadiem ilgi Rūtas Dimantas vadība un pašas tēls ne tikai rada uzticību, bet arī vairo ticību un vēlēšanos ziedot un palīdzēt, ar prieku un labām domām atdot kādu daļu no tā, kas varētu palikt arī pašam.”

Dace Zavadska

Rūta Dimanta. (Foto: Jānis Deinats)

Linda Freimane , tūrisma aģentūras Bubbles & More īpašniece, biedrības Mozaīka līdzdibinātāja



“Latvijas sievietes ir aktīvas pilsoniskajā sabiedrībā, bet tad, ja ir jāizceļ viena, ņemot vērā Civilās savienības likuma peripetijas Saeimā, izcelšu Lindu Freimani – vienu no Mozaīkas dibinātājām, kura mums nerimstoši skaidrojusi cilvēcības būtību, iekļaujot sabiedrībā cilvēkus ar netradicionālu seksuālo orientāciju, aizstāvot viņu tiesības arī 20. gadsimta beigās – laikā, kad lielākā daļa valsts iedzīvotāju tiešām nebija tam gatavi. Gandrīz 30 gadu ilgais skaidrošanas darbs situāciju ir ievērojami mainījis. Ir vieglāk sabiedriskās organizācijās aizstāvēt to vai tos, kas lielākajai daļai sabiedrības patīk: dabu, arhitektūru, suņus, bērnus... Tikai retais nebūs gatavs ziedot slimiem bērniem. Ievērojami grūtāk ir iestāties par marginalizētām sabiedrības grupām: narkomāniem, sodītām personām un citiem. Šeit ir jāiet pa ciešanu ceļu arī pašam aizstāvim, jo viņš tiek marginalizēts līdz ar aizstāvēto grupu. Paldies Freimanes kundzei par pilsonisko drosmi, kas arī mūs – Latvijas tautu – dara labākus, cilvēcīgākus, līdzjūtīgākus!”

Sanita Osipova

Linda Freimane. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Katrīna Gupalo , pianiste un dziedātāja



“Pēdējos gados gājusi cauri savas dzīves izaicinājumiem, pianiste un dziedātāja Katrīna Gupalo atrada sevī spēku un 2022. gada pavasarī aktīvi iesaistījās Ukrainas atbalsta pasākumos, apvienojot Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Ukrainas mūziķus kopīgā kustībā pret Krievijas militāro agresiju un cīņā par Eiropas vērtībām.”

Zita Zariņa

Katrīna Gupalo. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Agnese Lāce , Providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā, biedrības Gribu palīdzēt bēgļiem aktīviste



“Sākoties karam Ukrainā, Agnese lika lietā savas akadēmiskās zināšanas migrācijas jomā, lai sabiedrība labāk izprastu bēgļu vajadzības un jautājumus, savukārt valsts iestādes trāpīgāk palīdzētu.”

Baiba Rubesa

Agnese Lāce. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Solvita Krese , Laikmetīgās mākslas centra vadītāja



“Viņai ienāca prātā ideja uzaicināt mūs piedalīties Venēcijas biennāles konkursā, un viņa savu vīziju veiksmīgi īstenoja dzīvē. Latvijas paviljons pirmo reizi iekļuva starp 10 labākajiem.”

Ingūna Skuja

Solvita Krese. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Agnese Spustaka , Jauno fiziķu skolas vadītāja vietniece, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas laborante, kura pēta luminiscenci; Kaspara Ērgļa piemiņas stipendijas laureāte; Vītola fonda stipendijas saņēmēja



“Ja mēs vēlamies, lai Latvijā veidojas augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbība, mums nenoliedzami vajag vairāk inženieru, vairāk eksakto zinātņu studentu un praktiķu. Tāpēc Agnese kopā ar kolēģiem dara būtisku darbu – ļauj jauniešiem iepazīt fiziku tās dažādos aspektos, saprast tās daudzveidību, lai ieinteresētu skolēnus par šo nozari.”

Ivars Norvelis

Agnese Spustaka. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Renāte Prancāne , Rīgas domes direktora padomniece kultūras jautājumos



“Renāte prot padarīt pilsētu cilvēkiem draudzīgu. Viņas kontā ir gan Tērbatas ielas vasaras svētki, gan Sporta pils dārzi – zaļojoša mazdārziņu oāze pašā lielpilsētas sirdī. Ar nepacietību gaidu, ko pilsētai nesīs Renātes jaunais amats – Rīgas domes direktora padomniece kultūras jautājumos.”

Pēteris Bajārs

Renāte Prancāne. (Foto: LETA)

Ilze Skuja , palīdzēsim.lv dibinātāja un vadītāja



“Veic milzu darbu, atbalstot grūtībās nonākušus bērnus un jauniešus. Sirsnīga, iejūtīga un atraktīva. Šogad sākusi sniegt palīdzību arī kā drāmas terapeite.”

Ilze Bagatska

Ilze Skuja. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Citas "Pastaiga" Latvijas sieviešu sasniegumu topa nominantes skati šeit