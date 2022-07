Cirka festivāls “Re Rīga!” šovasar notiks Rīgas centrā un Āgenskalnā

Beļģijas cirka apvienība “Be Flat”. (Foto: Jimmy Kets)

Šogad “Re Rīga!” notiks 10. reizi, un jubilejas gadā festivāls piedāvās plašu programmu ar izrādēm gan no Baltijas, gan citām valstīm. Arī žanriski, tematiski un formāta ziņā izrāžu klāsts ir ļoti bagātīgs.

Par šī gada “Re Rīga!” vadmotīvu izvēlēts satikšanās prieks. “Hello, and follow me!” (“Sveiki, un sekojiet man!”) aicina programma, atsaucoties uz festivāla galvenajiem viesmāksliniekiem – Beļģijas cirka apvienību “Be Flat”, kas Rīgā viesosies ar veselām divām izrādēm – “Follow Me” un “Double You”. “Follow Me” ir izrāde-ceļojums pilsētvidē, kas tiek īpaši radīta katrai norises vietai. Skatītāji seko māksliniekiem, kuri netradicionālā veidā – ar parkūra elementiem – pārvietojas pa pilsētvidi: lēkā pa namu jumtiem, karājas zem tiltiem un lodā pa balkoniem.

Beļģijas cirka apvienība "Be Flat" (Foto: Luka Dakskobler)

Rīgas cirka radošais direktors un festvāla “Re Rīga!” dibinātājs Mārtiņš Ķibers ir gandarīts par iespēju uz Rīgu atvest “Be Flat”: ”Izrādi “Follow Me” plānojām jau 2020. gada festivāla programmā, taču pandēmijas dēļ iecere nerealizējās. Izrādi esmu redzējis vairākās Eiropas pilsētās, un tā katru reizi ir citāda, bet vienmēr skatītāji ir sajūsmā par asprātīgajiem, negaidītajiem risinājumiem. Es pat teiktu, ka šī ir izrāde, kurā piedzīvot katarsi.”

Mārtiņš min, ka arī otra cirka apvienības “Be Flat” izrāde ir aizraujoša un īpaša: “Ne velti šos māksliniekus dēvē par hameleoniem – katra viņu izrāde ir pilnīgi atšķirīga. “Double You” ir šedevrs, kas apspēlē tā dēvēto FOMO sindromu jeb cilvēku bailes neuzzināt visu. Katra skatītāju grupa redz tikai daļu no spēles laukuma. Tā ir izrāde par draudzību un dažādību – seši spilgti varoņi satiekas muzikāli ritmiski trakā izrādē un rada brīnumu.”

Marina Cherry izrādē “Only Bones v1.6”. (Foto: Publicitātes foto)

Vēl festivāla programmā iekļauta apvienības “Tripotes la Compagnie” (Beļģija) dzīvespriecīgā izrāde visām paaudzēm “Encore une fois”, kā arī neparasti plastiskā un harismātiskā kontorsioniste (t.s. “gumijas cilvēks”) Marina Cherry (ASV, Zviedrija, Beļģija) ar izrādi “Only Bones v1.6”. Tāpat arī būs iespēja apmeklēt vairākas Baltijas mākslinieku izrādes – aizraujošo un intelektuāli izaicinošo Latvijas un Lietuvas mākslinieku sadarbības izrādi “Up to this Point”, ko veidojusi apvienība “Taigi cirkas”, kurā piedalās arī Rīgas cirka skolas pasniedzējs un cirka mākslinieks Aleksejs Smolovs. Savukārt “Kanta Company” – vēl viena apvienība no Lietuvas, kas festivāla laikā atradīsies mākslas rezidencē Rīgas cirkā, rādīs savu topošo izrādi “107 Ways to deal with Pressure”.

Apvienība “Taigi cirkas”. (Foto: Luisa Greta Vilo)

Mārtiņš Ķibers uzsver, ka arī festivāla izvēlētās norises vietas precīzi atspoguļo Rīgas kultūras dzīvei raksturīgos vaibstus un ļauj piedzīvot šo satikšanās prieku – Āgenskalna tirgus ir vēsturiska vieta, kas nupat piedzīvojusi pamanāmas pārmaiņas, savukārt Sporta kvartāls tieši šobrīd atrodas dinamiskā mainīguma procesā.

Apvienība “Taigi cirkas”. (Foto: Publicitātes foto)

Festivāla laikā notiks arī Rīgas cirka skolas darbnīcas bērniem, kā arī sadarbībā ar Āgenskalna tirgu festivāla nedēļā “Be Flat” mākslinieki vadīs meistarklases skatuves mākslas profesionāļiem no Baltijas (informācija par ieteikšanos – ŠEIT).

Pilna programma un sīkāka informācija par māksliniekiem ŠEIT.