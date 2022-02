Mīlas karnevāls un parfīms, kas izstaro pašpārliecinātību: jaunākie aromāti viņai un viņam

Superzvaigznes

Lai uzburtu svētku sajūtu un atgādinātu, ka superzvaigznes esam mēs visi, zīmols Carolina Herrera laidis klajā kolekcionēšanai paredzētu smaržu sēriju Superstars, pirmoreiz vienā ierobežota izlaiduma komplektā apvienojot leģendāros aromātus Good Girl un Good Boy. Sudrabotajās pudelītēs pildītais parfīms izstaro jutekliskumu un pašpārliecinātību. Tas ir vienlaikus intensīvs, atsvaidzinošs un valdzinošs. Cena: Good Girl Superstars – 137 € (80 ml, EdP), Good Boy Superstars – 110 € (100 ml, EdT)

Foto: Publicitātes foto

Mīlas karnevāls

Escada ierobežota izlaiduma smaržas Fairy Love ir kā mīlas karnevāls, kur var notikt jebkas. Tās ir kārdinošas un kaislīgas un cildina mīlas neprātu visās tā izpausmes formās. Gluži kā radītas jaunām sievietēm, kuras mīl mīlēt aizrautīgi, nebeidzami un brīvi, sekojot savai sirdsbalsij. 86% dabiskas izcelsmes sastāvdaļu, vegāniskas. Cena: 68 € (50 ml, EdT)

Dārgums

Tiffany & Co. parfīma ūdens Rose Gold aicina ieraudzīt pasauli sārtā zelta krāsā un godina leģendāros Tiffany briljantus un dārgmetālus. Dzīvīgo, starojošo un valdzinošo kompozīciju radījis Robertet parfimērs Žeroms Epinets. Savukārt rūpīgi veidotā aromāta pudelīte ir kā atsauce uz juveliernama leģendārajiem briljantiem. Tās stiklā ir filigrāni iegravēti galveno aromāta nošu nosaukumi – upene, zilā roze, muskusa malvas sēklas –, bet elegantā Tiffany Blue® jūraszilās krāsas metāla josla, uz kuras redzams Tiffany & Co. logotips, uzkrītoši kontrastē ar sārto pudelīti. Cena: 84 € (30 ml, EdP)

Foto: Publicitātes foto

Īstie un vienīgie

Viņa ir eleganta, neatkarīga un apburoša. Dzīvespriecīga un harismātiska. Dolce & Gabbana augļu un šipra aromāts The One Gold iemieso moderno sievišķību, kas ieskauta greznā zelta krāsas pudelītē. Aromāta versija vīrietim godina dabisku, bet nepārprotamu magnētismu. Izsmalcinātais un pikantais koksnes un citrusaugļu parfimērijas ūdens ir tikpat pievilcīgs kā vīrietis, kas to lieto. Cena: 73,99 € (sieviešu, 30 ml, EdP) un 85 € (vīriešu, 50 ml, EdP)

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Saistītās ziņas Tā smaržo sarkans, jauns "Givenchy" parfīms un "Hermès" sapņu dārzs Smaržu pudelītes glabāt vannasistabā ir liela kļūda Patīkamai gaisotnei mājās: pagatavo smaržu maisiņus