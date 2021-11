Tallinas festivālā "Melnās naktis" demonstrēs vairākas Latvijas filmas

Viņa pavēstīja, ka Tallinas kinofestivāls šogad ar vērienu atzīmēs 25 gadu darbības jubileju, un Latvija ir plaši pārstāvēta Baltijas konkursa programmā, kurai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmas atlasa starptautiski eksperti.

Pasaules pirmizrādi festivālā piedzīvos režisora Uģa Oltes debijas spēlfilma "Upurga" un režisores Lailas Pakalniņas un operatora Ginta Bērziņa jaunākā dokumentālā filma "Mājas". Baltijas konkursam atlasīta arī vairākos festivālos jau izrādītā Dāvja Sīmaņa spēlfilma "Gads pirms kara".

Režisores Lailas Pakalniņas un operatora Ginta Bērziņa jaunākā dokumentālā filma "Mājas". (Foto: Publicitātes foto)

Matīsa norādīja, ka pasaules pirmizrādi Tallinā svinēs arī spēlfilma "Nemierīgie prāti", ko režisējuši brāļi Raitis un Lauris Ābeles. Filma iekļauta debiju konkursā "First Feature Competition", kam atlasītas "daudzsološu jaunu talantu pirmās filmas, kas demonstrē jauneklīgu dzīvessparu, idejiskus meklējumus un negaidītus skatpunktus".

Tallinas festivāla galvenajā konkursā Latvija piedalās kā kopražojuma partneris - studija "Lokomotīve" palīdzējusi uzņemt Lietuvas režisora Kristijona Vildžiūna spēlfilmu "Dziesmas lapsai". Filmas galvenais operators ir Latvijas kinoprofesionālis Jurģis Kmins, bet nozīmīgā lomā atvēlēta aktrisei Agnesei Budovskai.

Uģa Oltes debijas spēlfilma "Upurga". (Foto: Publicitātes foto)

Cits Latvijas kopražojums iekļauts programmā "Current Waves" - studijas "Tasse" sadarbības projekts, rumāņu režisora Bogdana Georga Apetri spēlfilma "Brīnums", kas jau iepriekš izrādīta Venēcijas kinofestivālā, atlasīta šai Tallinas festivāla programmai kopā ar Pedro Almodovara, Vesa Andersona, Šarlotes Geinsbūras un citu nozīmīgu režisoru filmām.

Tallinas kinofestivāla programmās Latviju pārstāv arī īsmetrāžas darbi - režisora Edmunda Jansona animācijas filma "Goda sardze" un Hilarijas Lauras Ločmeles dokumentālā īsfilma "Desired Child".

Tallinas festivāla industrijas pasākumu sadaļa "Industry@Tallinn & Baltic Event" sāksies 19.novembrī, šogad svinot 20 gadu jubileju. Pēc Matīsas paustā, tas ir reģiona lielākais filmu un projektu "tirgus", kurā regulāri tiekas apmēram 30 000 kinoindustrijas profesionāļu no visas pasaules un daudzas filmas uzsāk starptautisku karjeru vēl pirms pirmizrādes.

Kadrs no Elzas Gaujas debijas spēlfilmas "Mamma vēl smaida". (Foto: Publicitātes foto)

Šādā "gandrīz gatavu" filmu konkurencē šogad astoņu projektu izlasē "Baltic Event Works in Progress" iekļuvušas trīs topošās filmas no Latvijas - režisores Elzas Gaujas debijas spēlfilma "Mamma vēl smaida", režisores Lindas Oltes debija "Māsas" un režisores Ināras Kolmanes spēlfilma "Mātes piens".

Savukārt bērnu un jauniešu filmu sadaļā "Just Film Works in Progress" iekļauts "skolas piedzīvojumu stāsts ar skeita un fantāzijas elementiem" - Lotes Eglītes scenārijs "Bum!", kura filmēšanai gatavojas režisores Marta Selecka un Andra Doršs. Savukārt kopražojuma projektu izlasē "BE Co-Production Market 2021 Selection" iekļauta piecu režisoru kopīgā iecere "Histērijas", kuras producente ir Aija Bērziņa, bet režisores - Ieva Norvele, Adriana Roze, Liene Linde, Alise Zariņa, Marta Elīna Martinsone.

