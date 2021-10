Paziņoti 16. Latvijas modes gada balvas nominanti

RIGA FASHION WEEK, kas notiks no 12. līdz 16. oktobrim, pirmajā dienā balvas tiks pasniegtas uzvarētājiem 10 nominācijās. Zīmoli Collected Story, For lovers and trees un Kasher Bloom tika nominēti “Gada debijai”. Kategorijā “Radošākā modes skate” tiek pārstāvēti zīmoli Volga Vintage, Nolo, Iveta Vecmane un One Wolf.

Kasher Bloom (Foto: Publicitātes foto)

Ņemot vērā, ka aizvadītais gads ir kļuvis par impulsu digitālās industrijas attīstībai, nominācijām ir pievienojusies pozīcija “Par labāko digitālo prezentāciju”, kurā sacentīsies zīmoli Reinis Krūmiņš, Natalija Jansone un One Wolf. Nolo, Volga Vintage, Iveta Vecmane iekļauti nominācijā "Gada oriģinālākais modes skates multimediju noformējums ". Volga Vintage, Selina Keer, Iveta Vecmane, One Wolf un Katya Katya London nominētas balvai “Labākais reklāmas kampaņas imidžs”.

Collected Stories (Foto: Publicitātes foto)

Balvai “Gada labākais laikmetīgo rotu dizainers” tika izvirzītas Verba, Maija Vītola un RO Studio. Pievēršot uzmanību ētikas un vides jautājumiem, viena no balvas nominācijām ir veltīta atbildīgai pieejai apģērbu kolekciju veidošanā — “Labākais ilgtspējīgas modes zīmols”. Nominēto vidū ir Slow Hands, Baiba Ladiga un For lovers and trees.

For lovers and trees (Foto: Publicitātes foto)

Turklāt kompetentie žūrijas pārstāvji noteiks, kuram no modes profesionāļiem tiks piešķirti tituli "Modes un dzīves stila žurnāla oriģinālākais vāks", "Gada pieprasītākā modele" un "Par ieguldījumu modes industrijas attīstībā Latvijā”.

Slow Hands (Foto: Publicitātes foto)

“Katru gadu Latvijas modes gada balva ļauj nozares speciālistiem saņemt ekspertu atgriezenisko saiti par ieguldītā darba augļiem un īstenotajām reklāmas kampaņām, radošajiem un biznesa sasniegumiem. Ņemot vērā globālās tendences, mēs esam papildinājuši nomināciju sarakstu — šogad tie ir digitālie formāti un ekoloģiska darba pieeja. Mūsuprāt, balva ir sava veida rādītājs tam, kas notiek tirgū, tā atklāj inovācijas, nestandarta risinājumus un drosmīgu starptautisku sadarbību,” stāsta Baltijas Modes federācijas prezidente Jeļena Strahova.

Baiba Ladiga (Foto: Publicitātes foto)

Uzvarētājus noteiks kompetenta žūrija, kuras sastāvā ir Latvijas modes industrijas eksperti: žurnāla “Pastaiga” izdevēja Aija Šmidre, izdevniecības “Rīgas Viļņi” modes redaktore Olga Kolotova, žurnāla “Una” galvenā redaktore Džina Briška, žurnāla “L`Officiel Baltic” galvenā redaktore Līga Zemture, žurnāla “L`Officiel Baltic” modes redaktore Dace Krieviņa-Bahmane, izdevniecības “Santa” radošā direktore un žurnāla “Pērle” galvenā redaktore Sandija Šēnberga, žurnāla “Santa” galvenā redaktore Gundega Roze, žurnālu “Lilit” un “Лилит” modes redaktore Kristīne Rudzinska, žurnāla “Люблю Life” galvenā redaktore Inna Avina, modes žurnāliste Dace Vaivara, grāmatas “Stils” līdzautors Deniss Ševeļevs, fotogrāfs Arnis Balčus, blogeres Evelīna Pārkere, Anete Ozoliņa un Maija Armaņeva.

Šoruden RĪGAS FASHION WEEK notiks no 12. līdz 16. oktobrim.

