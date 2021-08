Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā varēs noskatīties divas filmu programmas

Viņa pavēstīja, ka kinoteātrī "K.Suns" Rīgā izrādīs sešu starptautiskos festivālos atzītu filmu izlasi, savukārt skatītājiem visā Latvijā portālā "Filmas.lv" bez maksas būs pieejama īpaša foruma jubilejas filmu programma.

Lange norādīja, ka Baltijas jūras dokumentālo filmu forums šogad atzīmē 25.norises jubileju. Pasākuma pirmsākumi meklējami Dānijā, bet jau 17 gadus foruma mājvieta ir Rīga, kur to rīko Nacionālais kino centrs. Ik gadu forums pulcē kino profesionāļus no Baltijas jūras reģiona, Austrumeiropas un Kaukāza valstīm uz semināriem un filmu projektu tirgu un vienlaikus aicina skatītājus uz kino seansiem. Septembrī skatītāju vērtējumam tiks piedāvāta jaunāko, starptautiskos festivālos izrādītu filmu izlase kinoteātrī "K.Suns" un jubilejas filmu programma tiešsaistes seansos portālā "Filmas.lv".

Foruma filmu programmu kinoteātrī "K.Suns" 7.septembrī atklās ar baltkrievu režisora Aļakseja Palujana filmu "Drosme" jeb "Courage", kas seko trīs Baltkrievijas Brīvā teātra aktieriem pagājušā gada demokrātisko protestu laikā. Filmas projekts pagājušogad prezentēts foruma projektu tirgū un saņēmis vienu no balvām.

"Tīklā" (Foto: Milan Jaroš)

8.septembrī programmas fokusā būs filma "Tīklā" jeb "Caught in the Net", kas vēsta par eksperimentu, ar kuru izgaismo seksuālu vardarbību pret bērniem internetā. Pēc filmas seansa kinoteātrī "K.Suns" notiks psihoterapeita Nila Saksa Konstantinova vadīta diskusija.

Lange uzsvēra, ka programmā iekļauti arī neparasti cilvēkstāsti - filma par sarežģītu draudzību "Gleznotāja un zaglis" jeb "The Painter and the Thief", kurā māksliniece Barbora Kisilkova uzaicina savu gleznu zagli pozēt jaunam mākslas darbam, un "Septiņi gadi ar Lukasu Greiemu" jeb "7 Years of Lukas Graham" par dāņu mūzikas grupas Lukasa Grema vokālistu un viņa piedzīvoto popularitātes vilni pēc dziesmas "7 Years".

"Dārza savaldīšana" (Foto: Publicitātes foto)

Pēc pasākuma rīkotāju pārstāves paustā, sirreālus skatus piedāvās filma "Dārza savaldīšana" jeb "Taming the Garden", kas ir vizuāli poētisks vērojums par gadu desmitus un simtus vecu koku pārvietošanu no Gruzijas piekrastes ciemiem uz valsts bijušā premjerministra, politikas "pelēkā kardināla" privāto dendroloģisko parku. Programmu papildinās arī aktrises Šarlotes Geinsbūras personīgā filma par savu māti, leģendāro Džeinu Birkinu "Šarlote par Džeinu" jeb "Jane by Charlotte".

"Šarlote par Džeinu" (Foto: Publicitātes foto)

Kino seansus klātienē būs iespējams apmeklēt, tikai uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ar derīgu kvadrātkodu un personu apliecinošu dokumentu. Skolēni, studenti un seniori pirms seansiem aicināti laicīgi kinoteātra kasē izņemt brīvbiļetes, pārējiem skatītājiem biļešu cena - 3 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tīmekļvietnē "bezrindas.lv".

"Disko un atomkarš" (Foto: Publicitātes foto)

Par godu foruma 25.jubilejai portālā "Filmas.lv" varēs noskatīties vēl deviņas filmas, kas gadu gaitā Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā prezentētas vēl tapšanas stadijā. Starp tām būs Baltijas filmu veidotāju darbi - igauņu režisora Jāka Kilmi humorpilnais "Disko un atomkarš" jeb "Disco and Atomic War", kā arī viena no pasaulē godalgotākajām lietuviešu dokumentālajām filmām, Arūna Mateļa režisētā "Pirms atgriešanās uz Zemes" jeb "Before Flying Back to the Earth".

"Jaunie laiki Šķērsielā" (Foto: Publicitātes foto)

Jubilejas programmā demonstrēs arī ilggadējā foruma dalībnieka Ivara Selecka filmu "Jaunie laiki Šķērsielā" - otro daļu filmu triloģijā par nomaļās Pārdaugavas ieliņas iedzīvotājiem.

Atskatu uz demokrātijas kustību Baltkrievijā pirms 15 gadiem sniegs "Baltkrievu valodas stunda" jeb "A Lesson of Belarusian", filma "Krievu avangards" jeb "Russian Avant-Garde" pievērsīsies padomju revolūcijas laika mākslai un mākslinieku traģiskajiem likteņiem pēc tam, savukārt filmā "Mana māte" jeb "My Mother" zviedru režisore Maja Vekselmane vēstīs par savas mātes, Ukrainā dzimušas ebrejietes, samezgloto mūžu.

"Mana māte" (Foto: Publicitātes foto)

Jubilejas programmā būs skatāmas arī pēdējos gados iznākušas filmas: septiņu Ukrainas muzikālās apvienības "Dakh Daughters" mākslinieču portrets "Rozes. Filma - kabarē" jeb "Roses. Film-Cabaret", Ziemeļamerikā nozīmīgākajā dokumentālo filmu festivālā "Hot Docs" atzinību guvusī filma "Drīkstu ieiet?" jeb "Sunny", kā arī "Pretējā krastā", kas ir stāsts par 19 gadus veco Halu, kura, bēgot no piespiedu laulībām, pievienojas Sīrijas kurdu sieviešu militārajām vienībām, pavēstīja Lange.

Jubilejas filmu programma portālā "Filmas.lv būs pieejama skatītājiem Latvijā bez maksas noteiktos seansu laikos. Ārpus Latvijas būs skatāma daļa no programmas: 12.septembrī dienas garumā citur pasaulē būs pieejamas filmas "Jaunie laiki Šķērsielā", "Pirms atgriešanās uz Zemes" un "Mana māte".