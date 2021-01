Purvīša balvai nominēti Ievas Kraules-Kūnas un Elīnas Vītolas, Darjas Meļņikovas, Māra Subača un Gļeba Panteļejeva darbi

Ieva Kraule-Kūna un Elīna Vītola par projektu “Mākslinieku krīzes centrs” divu gadu periodā galerijā “Low” un Kim? laikmetīgās mākslas centrā

Nominācijas pamatojums: “Ievas Kraules-Kūnas un Elīnas Vītolas projekts “Mākslinieku krīzes centrs” divu gadu periodā piedzīvojis vairākas transformācijas. Ja sākotnēji tas galerijā “Low” sastāvēja no pašu autoru izveidotas telpas un interjera, kur aizgādībā tika ņemtas 16 citu autoru visdažādākā veida radošās neveiksmes, tad tagad tas pārtapis mugursomā, kļūstot par pārnēsājamu “Mākslinieku krīzes centra” versiju.

Ievas Kraules-Kūnas un Elīnas Vītolas darbs “Artist Crisis Center II-B: Fair Gear” izstādē “Black Market” Kim? Laikmetīgās mākslas centrā (01.12.2020.–31.01.2021.). (Foto: Ansis Starks)

Uzskatu, ka nomināciju pamato mākslinieču spēja izveidot formā un saturā vienotu projektu, kas divu gadu garumā spējis ļoti trāpīgi uztaustīt mākslas dzīves realitāti un asprātīgā veidā pievērst uzmanību institucionālajam fonam, kas uzbūvēts ap mākslinieku, liekot pārdomāt mākslas veidošanās procesus, kā un kāpēc tiek finansēta māksla, kā arī to, kas nosaka, kurš mākslas darbs tiek parādīts vai neparādīts, nopirkts vai nenopirkts,” izvēli skaidro LNMM izstāžu kuratore Līna Birzaka-Priekule.

“Meistarīgi darbojoties ar formu un aicinot citus māksliniekus kļūt par radošā dueta projekta līdzautoriem, mākslinieces veiksmīgi paplašina ierastās mākslas teritorijas robežas, gan piedāvājot telpiskus objektus un vides instalācijas, gan veidojot attiecību estētikā balstītas konstrukcijas, gan attīstot sociāli atbildīgu iniciatīvu, kas liek pārjautāt institūciju nozīmi mākslas eko sistēmā,” papildina kuratore, mākslas zinātniece un Latvijas Laikmetīgā mākslas centra vadītāja Solvita Krese.

Māris Subačs par mobilo izstādi “Laika ģeometrija” interaktīvajos reklāmas ekrānos pilsētvidē Kalnciema ielā 17A, Marijas ielā 2, Pērnavas ielā 11, Brīvības ielā 152, Valdemāra ielā 51 (21.12–24.12.2020.), mākslinieka Facebook un Instagram vietnē bez laika ierobežojuma

Nominācijas pamatojums: “Māra Subača “Laika ģeometrija” ir projekts, kas apvieno visu to, kas ar mums ir noticis 2020. gadā un pat vēl vairāk. “Laika ģeometrija” pārnes lakonisko Subača plaknes mākslu publiskajā, digitālajā un lietu pasaules telpā. Mākslinieka emblemātiskie vēstījumi, vizuālo zīmju lakoniskums un memetiskie teksti liekas īpaši piemēroti plaša mēroga intervencei. Tos ir viegli pamanīt, bet grūti aizmirst.

Māra Subača darbs no mobilās izstādes “Laika ģeometrija” interaktīvajos reklāmas ekrānos pilsētvidē Kalnciema ielā 17A, Marijas ielā 2, Pērnavas ielā 11, Brīvības ielā 152, Valdemāra ielā 51 (21.12–24.12.2020.), mākslinieka Facebook un Instagram vietnē. (Foto: Druvo Haritonovs)

“Laika ģeometrija” atrisina vienu no vissenākajiem digitālās mākslas jautājumiem – kā panākt to, lai skatītājs atrastu digitālo mākslu, - militāri tiešā veidā. Digitālā māksla pati atnāk pie skatītājiem. Digitālās mākslas interneta un sociālo tīklu ietvara robežas tiek pārvarētas ar aktīvu ielaušanos pilsētas vizuālajā ekoloģijā, izmantojot visagresīvākos mūsdienu vizuālās reklāmas medijus, no kuriem nav iespējams izvairīties, – liela izmēra digitālos ekrānus.

Tomēr ir vēl kaut kas, kas būtu jāmin, runājot par Māra Subača mākslu. Māra Subača māksla ir apveltīta ar humānisma lādiņu. Subača māksla mūs uzrunā vērtību dimensijā, cilvēcisko un garīgo vērtību dimensijā, vienlaikus saglabājot pietāti pret mūsu katra individuāli neaizskaramo vērtību suverenitāti,” pamato Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un prorektors studiju un zinātniskajā darbā Dr.Art. Andris Teikmanis.

Darja Meļņikova par projektu “Palette” divu gadu periodā izstādē “Black Market” Kim? Laikmetīgās mākslas centrā (01.12.2020.–31.01.2021.)

Nominācijas pamatojums: “Mākslinieces Darjas Meļņikovas eklektiskā instalācija “Palette”, kas savā jaunākajā veidolā skatāma Kim? gada noslēguma izstādē/izsolē, izceļas ar savu viengabalainību un smalkumu detaļās. Pats migrējošās darbu sērijas nosaukums sevī ietver stāstu par dažādu elementu sajaukšanās platformu, kas Darjas gadījumā ir teju desmit gadu laikā rūpīgi izkopta rokraksta rezultāts.

Te satiekas atsauces uz vēsturisku mākslas stilu estētiku – izmantojot arhitektūras, interjera un grafiskā dizaina elementus –, kā arī pats mākslinieks un mākslas skatītājs gadījumos, kad instalācija funkcionē kā bārs. Tajā Darja jauc kokteiļus, kā galveno sastāvdaļu piedāvājot tieši savstarpēja dialoga iespējamību.

Šādā veidā “Palette” 2020. gada septembrī-oktobrī tika prezentēta Marseļā, Francijā, Manifesta 13 ietvaros. Skulpturālā instalācija, manuprāt, ir izcils piemērs mākslinieka spējai iejusties jaunā pasaules kārtībā (pārprodukcija, robežu sajaukšanās) un nupat trauksmainajā situācijā, kad par visu vērtīgākais ir satikšanās prieks, un izcelt viesmīlību ne tikai kā mākslas, bet arī cilvēcības atlabšanas jauno stratēģiju,” izvēli skaidro kuratore Elīna Sproģe.

Gļebs Panteļejevs par izstādi “Hormonija” galerijā “Māksla XO” (15.10.–16.11.2020.)

Nominācijas pamatojums: “Panteļejeva izstāde ir amatnieciski smalki nostrādāts un konceptuāli pamatīgs veikums. Skaidrs, ka hormonu vētras cilvēka rīcību neattaisno.

Gļeba Panteļejeva darbi “Adrenalīns I” un “Adrenalīns II” izstādē “Hormonija” galerijā “Māksla XO” (15.10.–16.11.2020.). (Foto: Renārs Dērrings)

Cilvēks ir morāls un saprātīgs dzīvnieks, kurš regulāri pieņem lēmumus un izvēlas. Un mākslinieks to zina. Tāpēc “Hormonijas” uzstādījums ne vien aicina domāt, bet vadā biezoknī, kurā ir vērts saprast pareizas atbildes,” izvēli pamato filozofs Kārlis Vērpe.

