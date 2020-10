Izziņota Rīgas 32. modes nedēļas programma

Alexander Pavlov (Foto: Publicitātes foto)

Sezonas atklāšana tiks atzīmēta ar Latvijas modes balvas 15. gadu jubilejas ceremoniju. Gadu gaitā balva ir piedzīvojusi īstu "transformāciju": no saviesīga pasākuma tā ir kļuvusi par profesionālu notikumu modes industrijā, ieskaitot vairāku nomināciju maiņu.

RFW otrajā dienā, 28. oktobrī, sadarbībā ar juvelierizstrādājumu zīmolu Nela Gems, norisināsies jaunā Latvijas dizaineru zīmola Grieta studijas atklāšana. Uzreiz pēc tam kinoteātrī Splendid Palace tiks demonstrēta filma "Helmut Newton: The Bad and the Beautiful" ("Helmuts Ņūtons: Piedauzīgais skaistums"), un diena tiks noslēgta ar Ameri un Soyka Secret Garden kolekciju prezentāciju.

Ameri (Foto: Publicitātes foto)

Soyka Secret Garden (Foto: Publicitātes foto)

No 29. oktobra galvenās modes skates sāksies uz Rīgas modes nedēļas galvenā podesta. Tādējādi 32. sesijas ietvaros tiks prezentētas jaunas vadošo Latvijas dizaineru kolekcijas: ALEXANDER PAVLOV, Cinnamon Concept, Iveta Vecmane, Katya Katya London, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier, One Wolf, Selina Keer un pašreizējās sezonas debitants — Collected Story.

Collected Story (Foto: Publicitātes foto)

Cinnamon (Foto: Publicitātes foto)

Katya Katya London (Foto: Publicitātes foto)

Iveta Vecmane (Foto: Publicitātes foto)

Natālija Jansone (Foto: Publicitātes foto)

Nolo (Foto: Publicitātes foto)

One Wolf (Foto: Publicitātes foto)

Kā ierasts, notiks bērnu modes skates, kuras šoreiz prezentēs zīmoli Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse.

Aristocrat Kids (Foto: Publicitātes foto)

Barononessa (Foto: Publicitātes foto)

Rock and Mouse (Foto: Publicitātes foto)

Bezprecedenta RFW pasākums būs vintāžas zīmola Volga Vintage nakts modes skate "Pārlādēšana", kas norisināsies neilgi pirms pusnakts. "Mēs visi esam noguruši no 2020. gada un tā sagādātajiem "pārsteigumiem". Un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks pārlādēt un atcerēties leģendāro filmu "Matrica", kura kalpoja par kolekcijas pamatideju," komentē Volga Vintage dibinātājs Sergejs Hatanzeiskis.

Volga Vintage (Foto: Publicitātes foto)

Rīgas modes nedēļas programma, kas norisināsies no 27. līdz 31. oktobrim, ir publicēta RFW oficiālā mājaslapā.

Saistītās ziņas Rīgas modes nedēļa šoruden notiks vintāžas zīmē; skates tiks translētas internetā Gigantomānija un jaunais seksapīls - 2020. gada rudens spilgtākās modes tendences Latviešu uzņēmējas sešu gadu bilance: 4 mazuļi, radīts zīmols un Ņujorkas modes nedēļa

RIGA FASHION WEEK PROGRAMMA

2020. gada 27. – 31. oktobris

27. oktobris

20.00 – Latvijas modes gada balvas ceremonija 2020, Digital Art House, Skolas iela 2



28. oktobris

16.30 – 18.00 – Grieta & Nela Gems studijas atklāšana, Avotu iela 1

18.00 – Filmas "Helmut Newton: The Bad and the Beautiful" ("Helmuts Ņūtons: Piedauzīgais skaistums") demonstrēšana, Splendid Palace, Elizabetes iela 61

19.30 – 20.30 – Ameri (Latvija), Dzirnavu iela 84

20.30 – Soyka Secret Garden Studio prezentācija (Latvija), Antonijas iela 22-1



29. oktobris

16.00 – 18.00 – BOLD x Baltic Fashion — Baltijas dizaineru prezentācija, Meeting Point, Galerija Cents, 4. stāvs, Audeju iela 16

18.00 – Bērnu mode: Baronessa (Latvija), RFW zāle

20.00 – Natalija Jansone (Latvija), RFW zāle

22.00 – Katya Katya London (Latvija), RFW zāle



30. oktobris

16.00 – One Wolf (Latvija), One Wolf Boutique, Laipu iela 2/4

18.00 – Bērnu mode: Rock and Mouse (Latvija), RFW zāle

19.45 – Selina Keer (Latvija), RFW zāle

21.30 – Iveta Vecmane (Latvija), RFW zāle

23.00 – Volga Vintage, (Latvija), RFW zāle



31. oktobris

12.00 – Bērnu mode: Aristocrat Kids (Latvija), RFW zāle

14.00 – Collected Story (Latvija), RFW zāle

16.00 – Cinnamon Concept (Latvija), RFW zāle

18.00 – Filmas "Helmut Newton: The Bad and the Beautiful" ("Helmuts Ņūtons: Piedauzīgais skaistums") demonstrēšana, Splendid Palace, Elizabetes iela 61

18.00 – ALEXANDER PAVLOV (Latvija), RFW zāle

20.00 – Noname Atelier (Latvija), RFW zāle

22.00 – Nolo (Latvija), RFW zāle

23.00 – RFW Afterparty



* RFW zāle – Hanzas Perons, Hanzas iela 16A, Rīga, Latvija