Ar oderi uz āru: 10 leģendāras somas

Izstādē būs skatāmi ne mazums ārkārtīgi retu, vēsturisku eksemplāru – starp tiem gāzmaskas soma, ko Otrā pasaules kara laikā nēsāja Anglijas karaliene Mērija, un Vinstona Čērčila slepenais koferītis. Arī somas, kuras kļuvušas slavenas, pateicoties savām leģendārajām īpašniecēm, – starp tām Lady Dior, kam nosaukums piešķirts, pagodinot princesei Diānu.

Daži sevišķi izcili aksesuāri palīdz izpētīt savu saimnieku biogrāfiju: piemēram, slavenā Louis Vuitton darinātā koka lāde, kas piederēja amerikāņu izcelsmes miljonāru mīlulei Emīlijai Basbijai-Grigsbijai, nolīmēta ar okeāna laineru emblēmām un etiķetēm, vēsta par daiļās Emīlijas ceļojumiem plašajos pasaules ūdeņos.

Un līdzās – somas, kas kļuvušas par zvaigznēm pašas: lai pieminam kaut vai Baguet Fendi, kura spēlēja tik nozīmīgu lomu seriālā Sekss un lielpilsēta. Eksponātu kopskaits mērāms aptuveni trijos simtos, izmēru un formu spektrs – no miniatūrām maciņsomām, ko var noturēt uz viena pirkstgala, līdz milzīgām ceļojumu lādēm. Visa somu vēsture no 16. gadsimta līdz mūsu dienām.

Piedāvājam iepazīties ar 10 īpaši interesantiem eksponātiem.

Drošības adatu soma, Gianni Versace

Džanni Versačes radītā 1994. gada pavasara/vasaras kolekcija, kas bija veltīta drošības adatai, iegāja modes vēsturē kā Versačes seksuālā revolūcija. Sevišķi slavena kļuva šīs kolekcijas kleita, kuru modele un kinozvaigznes Hjū Granta draudzene Elizabete Hērlija uzvilka uz filmas Četras kāzas un vienas bēres pirmizrādi – tērpa modelis bija uzkonstruēts no auduma gabaliem, ko kopā saturēja nevis šuves, bet prāvas zelta drošības adatas, un pa pseidovīļu spraugām vīdēja ievērojams daudzums kailas miesas.

Protams, Versače nebija pirmais, kurš pievērsa uzmanību šim praktiskajam un dekoratīvajam elementam, – to sekmīgi gaismā izcēla jau panku modes māmuļa Vivjēna Vestvuda. Toties Džanni izpildījumā adata kļuva ne vien par dumpja un brīvības, bet arī glamūra simbolu. Melnās ādas soma ar rokturi kā milzīgu drošības adatu ideāli pauž visas modes kolekcijas estētisko nostāju.

Kelly bag, Hermès

1953. gadā aktrise Greisa Kellija, tobrīd Holivudas zvaigzne un Alfrēda Hičkoka iemīļotā blondīne, filmējās kinolentē Noķert zagli. Filmas kostīmu māksliniece Edīte Heda sameklēja aktrises tēlam atbilstošu ietilpīgu rokassomu zīmola Hermès klāstā – modelis tika ražots un tirgots jau gadus 20. Ērtais un elegantais aksesuārs Greisai iepatikās tik ļoti, ka viņa nolēma somu iegādāties. Aktrisei šī filmēšanās izvērtās liktenīga, jo tās laikā viņa iepazinās ar Monako princi Renjē III un monarhs drīz viņu bildināja. Kellija pārcēlās no Holivudas uz Monako un kļuva par princesi, kopā ar viņu uz jauno dzīvesvietu pārcēlās iemīļotā soma.

Bet, kad uz žurnāla Life vāka tika publicēta fotogrāfija, kurā redzams, kā Greisa, ar to piesedzoties, no paparaci uzmācīgajām kamerām slēpj savu grūtnieces vēderiņu, mainījās arī somas liktenis – tā kļuva par kulta aksesuāru. Tiesa, oficiāli par Kelly bag to nosauca tikai 1977. gadā. Šobrīd tā ir viena no dārgākajām (no 11 000 USD) somām, tik ekskluzīvs statusa simbols, ka nopērkama tikai pēc pasūtījuma.

Mārgaretas Tečeres soma

Lielbritānijas premjerministre bija īsteni konservatīva lēdija – viņa visu mūžu palika uzticīga vienai somai: vienam zīmola Launer London modelim – Asprey –, mainījās tikai tā krāsas. Joprojām mēļo, ka visiem Ministru kabineta locekļiem saskrējusi dūša papēžos, kad Tečere ar nepielūdzami asu žestu likusi eleganto somiņu uz galda blakus savai darbavietai.

Dzelzs lēdijas valdīšanas laikā – un tie bija veseli 12 gadi! – britu mediji bieži publicēja karikatūras, kurās viņa redzama ar to iekaustām savus politiskos pretiniekus. Radās pat atbilstošs jaunvārds “handbagging” (burtiski – “rokassomiņošana”). 2011. gada jūnijā vienu no Mārgaretas Tečeres somām izsolē pārdeva par 40 000 USD. Un tās stāvoklis bijis tuvu ideālam, kaut arī premjerministre somu nēsājusi ilgus gadus.

Vinstona Čērčila dokumentu kaste

1926. gadā Vinstons Čērčils kļuva par Lielbritānijas Valsts kases kancleru – faktiski ekonomikas un finanšu ministru. Viņa pienākumos ietilpa arī budžeta veidošana. Valstī līdz pat šai dienai ir spēkā tradīcija: kaut arī parlamentā ir stingri aizliegts lietot jebkādus alkoholiskos dzērienus, kanclers, kurš izsludina budžetu, drīkst dzert visu, ko vēlas, – taču tikai tad, ja šo dzērienu uzbur no savas īpašās dokumentu uzglabāšanas kastes. Čērčils šo privilēģiju esot izmantojis ne reizi vien.

Lait de Coco, Karls Lāgerfelds zīmolam Chanel, 2014. gads

Pirmā modes māksliniece, kura dāmu somiņu dizainu papildināja ar humora piešprici, bija Elza Skjaparelli – tas notika sirreālisma ziedu laikos, 20. gadsimta 30. gados. Pēcāk vairākas desmitgades sieviešu somas bija ārkārtīgi nopietnas, un dizaineri sāka atļauties zināmas vaļības tikai uz jaunās tūkstošgades sliekšņa.

Kopš tā laika pat solīdais Chanel modes nams regulāri laidis klajā somiņas jociņus – gliemežvākus, kosmosa raķetes, matrjoškas, olu kastes, Koko piena pakas un pat viesnīcu brīdinājuma plāksnītes “Do not disturb!”. Daži modeļi apspēlē modeļu nama stilistiku – somiņa milzu pērles formā vai aksesuārs, kurš precīzi atdarina Chanel Nr. 5 parfīma pudelītes formu. Ko lai saka, Koko jaunkundze būtu sajūsmā!

Faberžē ola, Judith Leiber

1963. gadā amerikāniete ar Ungārijas saknēm Judīte Leibere lika pamatus neparastu vakara rokassomiņu zīmolam. Visā savā platībā izšūtas ar daudzkrāsainiem kristāliņiem, pēc formas tās atgādināja dažādus priekšmetus, dzīvniekus, puķes, putnus, augļus… Leibere bija diplomēta un ļoti pieredzējusi somiņu meistare, taču slavenākā no viņas iecienītajām dizaina tehnikām radusies nejauši.

Reiz viņa pasūtīja somu, ko uzdāvināt draudzenei, bet piegādes laikā tā tika bojāta. Radoši aplūkojusi problēmu, Judīte izlēma defektu nomaskēt ar uzšūtu kristālu rotājumu. Zīmola jauno laiku vēsturē iegājušas somiņas kā siera burgeri un frī kartupeļu paciņas, picas šķēles un simt dolāru naudaszīmju rullīši (sadarbība ar zīmolu Alexander Wang).

Soma Hector, Thom Browne

Modes pasaulē dizainera Toma Brauna garspalvainais taksis Hektors nav mazāk slavens kā Karla Lāgerfelda kaķis, Marka Džeikobsa pitbulterjers un Valentino buldogi. Hektoram ir savs Instagram konts ar 11 000 sekotāju, viņš regulāri iet pie friziera un uz SPA salonu, bet saimnieks regulāri izmanto mīluļa atveidu modes kolekcijās.

Viens no pēdējiem un ekstrēmākajiem suniskajiem piedāvājumiem Thom Browne klāstā ir ādas čībiņas ar takša purnu, tās arī šobrīd var iegādāties zīmola mājaslapā. Toties Hektora somu nopirkt nav vis tik vienkārši – jāpiesakās gaidītāju rindā. Iespējami dažādi apdares varianti, dabīgās ādas somas cena – ap 2000 USD.

Teātra somiņa, Lemiere, 1910. gads

Līdz pat sieviešu emancipācijas uzvaras gājienam dāmu somiņas visos laikos bijušas maziņas. Smalkai būtnei pienācās nēsāt līdzi tikai šādus tādus sievišķīgus nieciņus, jo visu pārējo – arī atslēgas, naudu, dokumentus – nesa viņas dzīvesbiedrs vai kalpi.

Šajā teātra somiņā, ko radījis franču zīmols Lemiere, ir ieliekams milzums pirmās nepieciešamības lietu: spogulis, kosmētika, smaržas, binoklis, saliekamais vēdeklis, maciņš ar sīknaudu. Somiņas īpašajiem teātra un operas izgājieniem ir miniatūras joprojām, kamēr dienišķās dāmu rokassomas ir ievērojami augušas kā izmēros, tā ietilpībā.

Maciņš varde, 17. gadsimts

Pirmās somas nāca pasaulē tikpat sen, cik nauda, ko tajās nēsāja. Somas pirmā versija bija vienkārša kabata, ko piešuva kamzolim vai svārkiem un slēpa no kārīgiem svešinieku skatiem apģērba krokās. Viduslaikos parādījās aukliņā iekārti maciņi – vispirms vīriešu, vēlāk arī sieviešu. Vīriešiem, starp citu, vienubrīd bijis ierasts par maku izmantot apģērba detaļu, kas mums šķistu skaidras naudas uzglabāšanai visai nepiemērota, – uzpolsterēto bikšu ķīli.

Šī izšūtā somiņa intriģē ar rotājumu – viduslaikos varde nebija diez ko pozitīvs simbols, iemiesoja burvestības, alkatību un izvirtību. Tomēr tai piešķīra arī talismana lomu: uzskatīja, ka varde pievelk veiksmi, tostarp naudas lietās. Ļoti iespējams, ka šādu aksesuāru izmantoja arī par smaržsomiņu, lai nēsātu līdzi kaltētas zālītes un ziedus.

Soma kā manifests, Anya Hindmarch, 2007. gads

Britu dizaineres Anjas Hindmārčas somas izceļas kā ar humorīgumu, tā radošo garu. Taču 2007. gadā Anja radīja pavisam vienkāršu aksesuāru, kurš kļuva par gada kārotāko somu un izraisīja traku ažiotāžu visā pasaulē (kādā Honkongas veikalā dāmas par to pat kāvušās). Soma I’m Not A Plastic Bag tapa sadarbībā ar vides organizāciju We Are What We Do (Mēs esam tas, ko mēs darām).

Jēga ir vienkārša un skaidra – aicinājums atteikties no vienreizlietojamajiem polietilēna maisiņiem, kuri piesārņo zemeslodi. Tagad zīmols spēris soli tālāk: šobrīd Anya Hindmarch mājaslapā redzami jauni produkti – soma I Am A Plastic Bag, kas ražota no otrreizējām izejvielām, un tās mazie brāļi maciņi. (Katra sintētiskā auduma iepirkumu soma tapusi no 32 puslitra PET pudelēm, tās cena ir aptuveni 700 mārciņas.)

* Izstāde Bags: Inside Out, V&A Museum, Londona, www.vam.co.uk

