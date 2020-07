Uzzini arī, kāpēc Gundega dzīvē nekad neizvirza konkrētus mērķus, kā pieņem veģetatīvo distoniju un kuri ir viņas mīļākie aksesuāri stila izcelšanai.

Ar ieteikumiem, kā izvēlēties juvelierizstrādājumus, kuri izcels sievietes personību, un ar aktuālākajām rotu tendencēm iepazīstinās Given by Grenardi veikala vadītāja Egija Rikmane.

PA.CĒLUMA 16. raidījums tapis sadarbībā ar Given by Grenardi un iedvesma smelta no aktuālā PASTAIGAS jūlija/augusta izdevuma.