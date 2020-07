Fitnesa treneres Zandas Zariņas-Rešetinas skaistuma noslēpums ir kustība

Vizītkarte

Ieguvusi trīs augstākās izglītības: finanšu struktūrvienības vadītāja (LU), veselības sporta speciāliste – fitnesa trenere (RSU) un vieglatlētikas trenere (LSPA).

Apguvusi uztura kouča zināšanas tiešsaistes mācībās.

Strādā par vispārējās fiziskās sagatavotības treneri privāti un sporta klubā Squad Hour.

Regulāri piedalās profesionālās sporta sacensībās un maratonos.

Aktiera Intara Rešetina sieva, divu meitu Elīzas (13) un Grētas (7) mamma.

Laiks sev

Cenšos pakārtot dienas režīmu darbam un ģimenei, neaizmirstot sevi. Man noteikti jāieplāno treniņi arī sev pašai, jo tas ir mans enerģijas avots. Treniņam nav jābūt garam, pietiek ar 45 minūšu ilgu skrējienu, lai atslēgtu smadzenes, izvēdinātu galvu un izjustu enerģijas pieplūdumu. Arī mani klienti atzīst, ka bieži vien ir ļoti grūti saņemties treniņam, bet, kad to izdari, jūties kā no jauna piedzimis!

Atšķirt slinkumiņu no noguruma

Arī man uznāk dienas, kad neko negribas. Tādos brīžos ir būtiski saprast, vai tas ir vienkārši slinkums vai organisms signalizē, ka jāatpūšas. Ir jāieklausās ķermenī, jo tas daudz ko pasaka priekšā. Varbūt, izlaižot vienu treniņu, neizlaidīsi pārējos trīs. Katram pašam ir jāiemācās atšķirt to slinkumiņu no noguruma vai pārslodzes priekšvēstneša.

Prioritāte – labsajūta

Esmu novērojusi, ka, sākot ar kaut ko nodarboties, cilvēkam vajag pēc kaut kā tiekties. Pie manis vairumā trenējas sievietes, viņu sākotnējais mērķis, sākot iet uz sporta zāli, parasti ir notievēt. Taču laika gaitā tu saproti – svars ir būtiski, bet tas nav primārais. Jo ir daudz svarīgāki aspekti, kas saistās ar labu pašsajūtu.

Tiklīdz noņemam fokusu no ieciklēšanās uz svaru, liekie kilogrami pazūd daudz ātrāk. Tu sāc ķert kaifu vienkārši no tā, ka sporto, tev tas patīk un vairs nevari iedomāties savu nedēļu bez pāris treniņiem. Paralēli sakārtojas uzturs, mainās paradumi un uzlabojas dzīves kvalitāte kopumā.

Grēkot drīkst, bet ar mēru

Protams, ka es mīlu sevi lutināt! Man patīk masāža, taču tāda kārtīga sporta masāža, pēc kuras varu just pilnīgu atslābumu, it kā visas čakras būtu atvērušās. Ja man sakārojas ko garšīgu, es sev neatsaku, Taču tā nav ikdiena. Gribi šokolādi, apēd to! Bet ne visu tāfelīti un ne katru dienu.

Uztura pamats – dārzeņi

Esmu on-line apguvusi uztura kouča zināšanas, kas paredzētas treneriem, lai, regulējot klienta uztura paradumus, sportiskos mērķus sasniegtu ātrāk, labāk un ilgtermiņā. Sev ēdienu gatavoju pati, tādēļ zinu, ko un cik daudz apēdu. Ja gribas svētku sajūtu, dodamies uz restorānu.

Kad gatavojos sacensībām, uzturs ir ļoti svarīgs. Tad cenšos paēst uzreiz pēc treniņa. Manas uztura piramīdas pamatā ir dārzeņi – to ēdu patiešām daudz –, arī augļi, zivis, gaļa un graudaugi – konkrētāk tas atkarīgs no sporta nodarbību intensitātes. Cenšos ēst bezglutēna graudaugus, jo esmu novērojusi, ka tad labāk jūtos un ir vairāk spēka un enerģijas.

Piena produktus patērēju ļoti maz, un bija laiks, kad neēdu gaļu, jo pēc tās jutu smaguma sajūtu. Tagad gan esmu atsākusi to ēst, bet ne īpaši bieži. Ir sportisti, kas var dzīvot kā veģetārieši, bet katram jāatrod sava pieeja.

Ar skaistumkopšanu uz Jūs

Atzīšos, ka kopt skaistumu esmu diezgan slinka. Tikai reizi nedēļā sejas skrubis, ikdienā ādas attīrīšana un mitrināšana. Tomēr domāju, ka vajadzētu tam pievērst vairāk uzmanības un sākt apmeklēt kosmetologu. Kā nekā tikko palika četrdesmit. Pie viena zīmola ilgi neturos, jo mīlu eksperimentēt. Šobrīd lietoju Institut Esthederm attīrītāju Osmoclean un krēmu Intensive Hialuronic, kas pilnībā apmierina manas ādas vajadzības.

Arī dekoratīvo kosmētiku lietoju reti, jo treniņos tā traucē. Mans minimums ir skropstu tuša un Estée Lauder BB krēms svaigākam sejas tonim. Pie skaistumkopšanas līdzekļiem pieskatu arī uztura bagātinātājus – D3 vitamīnu un Minerva Gold active kolagēnu, ko lietoju regulāri. Patlaban pēc dermatologa ieteikuma lietoju arī matu vitamīnus. Tomēr citiem ieteiktu to darīt pārdomāti, pirms tam konsultējoties ar speciālistu un veicot attiecīgas analīzes.

Sporta tērps kā ofisa kostīmiņš

Tā kā sporta zāle ir mans birojs, sporta apģērbs ir mans ofisa kostīms, un šo garderobi atjaunoju katru sezonu. No sporta zīmoliem pēdējā laika atklājums ir Oysho: tam ir ļoti labi, ērti fasoni, izturīgi materiāli un skaisti dizaini.

Ārpus sporta zāles cenšos būt sievišķīga, man patīk kleitas, kostīmi, pa retam arī kurpes ar papēžiem. Iepērkos lielākoties ceļojumos, kad tam ir vairāk laika, un daru to diezgan spontāni. Taču apdomāju, vai man to patiešām vajag, vairāk nepērku lietas tikai pirkšanas pēc. Paskatos – jā, ir skaisti, bet kur es to vilkšu? Labāk iekrāju un nopērku vienu dārgu lietu, kas kalpos ilgāk.

Gadžeti – ikdienas nepieciešamība

Tehnoloģijas iet roku rokā ar sportu. Agrāk tās bija vienkāršas aprocītes soļu skaitīšanai, tagad reti kurš nāk uz sporta zāli bez viedpulksteņa, un to funkciju klāsts ir ārkārtīgi plašs. Man kā trenerei tas ļoti noder, jo varu sekot līdzi cilvēka pulsam, kad viņš vingro. Arī sporta zāles tiek modernizētas un aprīkotas ar dažādiem gadžetiem.

Piemēram, mūsu zālē ir virtuālais treneris – liels ekrāns, pie kura piegājis vari uzlikt vai nu visu treniņprogrammu, vai kādu konkrētu vingrojumu noteiktām muskuļu grupām. Virtuālais treneris uz ekrāna visu parādīs priekšā, atliek tikai to izpildīt. Pati lietoju Garmin viedpulksteni Fenix 3, kas ir jau pavecs modelis, bet ar tā funkcijām man pilnīgi pietiek.

Sportistu vidū populāra ir vibrējošā masāžas pistole, ko izmantoju arī es, – šī ierīce palīdz pēc treniņa atslābināt muskuļus. Noderīgi ir gudrie svari, kas nolasa ķermeņa masas indeksu, ūdens un kaulu masu, tauku, kā arī muskuļu masas procentu. Tie palīdz novērtēt, kādas fiziskās aktivitātes konkrētā periodā ir vēlamas, kas jāpamaina uztura paradumos un dzīves veidā.

