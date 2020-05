Venēcijas arhitektūras biennāles "How Will We Live Together?" atklāšana pārcelta uz 2021. gadu

Pirmdien Venēcijas biennāles birojs nāca klajā ar paziņojumu par 17.Starptautiskās Venēcijas arhitektūras biennāles "How Will We Live Together?" atklāšanas pārcelšanu uz nākamā gada 22.maiju. Biennāles norise plānota sešus mēnešus, sākoties 22.maijā un turpinoties līdz 21.novembrim.

Kokale norādīja, ka pārcelta arī Venēcijas mākslas biennāle, kura notiks 2022.gadā un plānota no 23.aprīļa līdz 27.novembrim.

Nākamā gada Venēcijas arhitektūras biennāles tēmas - "How Will We Live Together?" - aktualitāte jaunajā globālajā kontekstā iegūst tikai intensīvāku nokrāsu, pavēstīja KM pārstāve.

Venēcijas biennāles 17.starptautiskajā arhitektūras izstādē 2021.gadā Latviju pārstāvēs arhitektu birojs "NRJA" ar ekspozīciju "It’s not for you! It’s for the building" jeb "Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai".

"Radošā komanda biennāles galveno tēmu "Kā mēs kopā sadzīvosim?" aplūko caur tehnoloģiju un indivīda mijiedarbību arhitektūras kontekstā. Sauklis "Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai" aicina kritiski paraudzīties uz situācijām, kad viedās ierīces sāk diktēt savu, arhitektūras lietotājiem nesaprotamu kārtību, kas nereti atsvešina cilvēkus no viņiem radītās telpas," arhitektūras biroja koncepciju ieskicēja Kokale.

Pēc KM pārstāves vārdiem, Latvijas paviljons "Arsenālā" taustāmā un interaktīvā veidā iemiesos cilvēka pieredzi saskarsmē ar ierīcēm, kuras no mūsu ērtībām domāta līdzekļa pārtapušas par ēkas pilntiesīgu iemītnieku, ar ko jāmācās sadzīvot. Masīvs viedo ierīču mudžeklis, kas instalācijā ieskauj līdz absurdam samazinātu cilvēka dzīves telpu, rada klaustrofobisku sajūtu un satīriskā veidā vēsta par arhitektūru, kas aizmirst par ēkas lietotāju un viņa vajadzībām. Šādi gadījumi kļūst arvien izplatītāki līdz ar tehnoloģiju masveida ieviešanu pēc principa "viens izmērs der visiem", un tas ir iemesls retoriski jautāt - kam īsti būvējam, cilvēkam vai ēkai.

Savukārt izstādi pavadošais izdevums aicina pārvērtēt tehnoloģiju lomu mūsdienu arhitektūrā, pievēršoties ikdienas dzīves tehnonejēdzībām, pavēstīja Kokale. Tajā tiks apkopoti pazīstamu Latvijas prozaiķu, publicistu un pētnieku ironiski īsstāsti par reālām pieredzēm ar labi gribētām un izsmalcinātām, taču nejēdzīgām tehnoloģijām - neatveramiem logiem, apgaismojumu, kas spītīgi darbojas tikai gaišajā diennakts laikā, ventilācijas sistēmām, kas izdevīgas baktērijām, kā arī citām līdzīgām tehnonejēdzībām.

Arhitektu birojs "NRJA", kura pilnais nosaukums ir "No Rules Just Architecture", Latviju ir pārstāvējis Venēcijas arhitektūras biennālē arī 2014.gadā ar ekspozīciju "Unwritten", kas bija veltīta pēckara modernisma arhitektūras mantojuma apzināšanai.

