Versace. (Foto: Publicitātes foto)

Modes muzejā Rīgā būs skatāma Itālijas modei veltīta izstāde

Mode LETA

Modes muzejā no 9.aprīļa būs apskatāma izstāde "No Fortuny līdz Versace. Itālijas mode 100 gados", kurā būs redzami eksponāti no modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva fonda, kā arī no Modes muzeja kolekcijas, informē muzejā.