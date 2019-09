Ar vērienīgu šovu un slavenību klātbūtni tiek atklāta "Stockmann" modes telpa

Kā pasākuma laikā uzsvēra mārketinga vadītāja Dace Kokina, modes telpā tiks izcelti gan esošie zīmoli un to sezonālās kolekcijas saskaņā ar aktuālajām tendencēm, gan "Stockmann" radītie zīmoli sadarbībā ar Skandināvijas dizaineriem, kuru mērķis ir veidot tieši "Stockmann" tīkla veikaliem aktuālu un ilgtspējīgu modi, ik sezonu piedāvājot jaunas kolekcijas.

“Sievietēm plašu apģērbu izvēli "Stockmann" modes nodaļā šobrīd piedāvā no zīmoliem "Cut&Pret", "Noom", "Noom Loungewear", "A+More", savukārt bērniem - jau zināmie un iecienītie "Bogi un Cube Co",” pasākuma laikā vēstīja "Stockmann" galvenā stiliste Anastasija Paškēviča.

“Īpaša vērība tiks vērsta uz nupat ieviesto apģērbu līniju "Construe" modernam un pilsētnieciskam vīrietim, kuram svarīgas klasiskas vērtības un ilgstspējīgs stils, vienkāršu.” Mājas preču nodaļā toties sastopami zīmolu "Casa Stockmann" un "Villa Stockmann" interjera dekori, trauki un tekstils – dvieļi, galdauti, gultas veļa.

Kā viens no šī brīža inovatīvākajiem u/v "Stockmann" projektiem tika izcelta igauņu dizaineres Reet Aus jaunākā kolekcija „Reet Aus Recycled”, kuras radīšanā tiek izmantoti videi draudzīgi risinājumi – otrreizējai pārstrādei nodotas novalkātās džinsu auduma drēbes. Pasākuma ietvaros savu artavu ieguldīja arī TV personība, iedvesmojoša vides un dabas mīļotāja Kristīne Garklāva, sniedzot viesiem iedvesmojošu uzrunu par vides resursu saudzēšanu un iespēju dot otro dzīvi dizainam, kā arī aicinot līdz septembra beigām atstāt nevajadzīgo džinsu apģērbu īpaši izveidotā kastē u/v "Stockmann" 2.stāvā.

Par pasākuma centrālo notikumu izvērtās aizraujošs stilistu duelis, kura ietvaros jaunākās modes tendences ieskicēja pazīstamie un iecienītie stila eksperti Aleksandrs Pavlovs un Anita Altmane, ģērbjot populāro modeli Māru Sleju un slavenību vidū atzīto friziermeistaru Kristapu Slakteru-Zvejnieku. Savukārt viena no viesu gaidītākajām aktivitātēm bija pasaulslavenā matu produktu un aksesuāru zīmola "Balmain Hair Couture" un paštonējošo produktu zīmola "Vita Liberata" prezentācijas šovs, kura ietvaros "Balmain Hair Couture" treneris Latvijā Gatis Timofejevs viesiem atklāja vairākus pasaules zvaigžņu skaistuma noslēpumus, kas ļauj tām spoži mirdzēt sarkanā paklāja pasākumos, fotosesijās un modes šovos. Modeles, kuru vidū bija arī sabiedrības dāma un mūziķu menedžere Santa Kola un pati pasākuma vadītāja Dagmāra Legante, piedzīvoja pārsteidzošanas vizuālās pārvērtības, acumirklī iegūstot jaunu tēlu ar "Balmain Hair Cotoure" matu aksesuāriem - pieliekamo poniju un zirgasti. Savukārt perfektu sejas un ķermeņa ādu iegūt palīdzēja daudzu slavenību iecienītā, pasaulē pirmā organiskā paštonējošo līdzekļu zīmola "Vita Liberata" produkti. Tie satur tkai dabiskas, organiskas un "Ecocert" sertificētas sastāvdaļas, palīdzot iegūt skaistu, veselīgu iedegumu bez gozēšanās saules staros. Daudzu modeļu un aktrišu iemīļotie "Vita Liberata" paštonējošie līdzekļi, kā arī "Balmain Hair Couture" luksusa klases matu kopšanas un veidošanas produkti, kas tapuši sadarbībā ar pasaules mēroga modes šovu stilistiem, tagad ir pieejami "Stockmann" skaistuma nodaļā.

Prezentācijas namamātes lomu bija uzņēmusies TV personība un fotogrāfe Dagmāra Legante, par mūziku rūpējās radio un TV raidījumu dīdžejs Magnuss Eriņš, viesi tika lutināti ar sezonālām uzkodām un atspirdzinājumiem – izplatītāja "Prike" zīmola "Zonin" prosecco no vadošajiem Itālijas globālajiem vīna ražotājiem, ūdeni no "Evian" īpašā izlaiduma kolekcijas sadarbībā ar modes dizaineri Čiaru Ferragni (Chiara Ferragni) un saldumiem no "Laima". Pasākumu apmeklēja aktrise un rotu māksliniece Agnese Zeltiņa, radio personība Maija Rozīte-Krištopane, pasākumu rīkotāja un TV seja Gundega Skudriņa, dziedātāja Patrisha, TV un radio raidījumu producente Ieva Brante, kustības "Morethansize" vadītāja Indra Salcēviča, raidījuma "Māmiņu Klubs" jaunā vadītāja Rūta Dvinska, TV šovu dalībieks un androgīnais modelis Jaroslavs Barišņikovs, ukraiņu šova žūrijas dalībniece un plus size izmēra modele Tatjana Mackēviča, modes industrijas pārstāve Dita Danosa, TV radio balss un dziedātāja Marta Grigale, modes dizainere Dace Krieviņa-Bahmane, vīriešu žurnāla "SIN" redaktors Dāvis Dāvids Sakne, stiliste un žurnāla "Pastaiga" redaktore Liene Stūraine un virkne modes bloggeru un mīļotāju un mediju pārstāvju.