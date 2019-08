Sāls māja Pāvilostā.

Ko pamanīja un novērtēja Latvijas Arhitektūras gada balvas 2019 žūrija?

Izvērtējot 45 konkursam pieteiktos objektus, 11 izcilākos no tiem izvēlējās Atlases žūrija, kuras sastāvā darbojās arhitekti Ilze Mekša, Gunta Grikmane, Agnese Lāce un Viktors Valgums, tēlniece Liene Mackus un dizainers Artūrs Analts. Savukārt uzvarētājus – Arhitektūras gada balvas ieguvējus noteica starptautiska Fināla žūrija: arhitekti Igns Ogints no Lietuvas, Indreks Neks no Igaunijas un Anabela Varona no Spānijas. Laurus šogad plūca objekti reģionos, kā arī starptautisks pilsētplānošanas pasākums.