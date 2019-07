Stilīgākie festivāli pasaulē: to vēsture un modes koncepcija

Jubilāre Vudstoka

Viens no vēsturiski nozīmīgākajiem mūzikas festivāliem, kurā mode (jeb ar to demonstrētā attieksme) ir tikpat svarīga kā mūzika, ir Vudstokas festivāls (šogad 16. – 18. augustā). Vudstokā ir dzimusi ne tikai sava laikmeta aktuālākā mūzika, bet arī mode ar dzimumu vienlīdzības idejām (vienlīdz atkailinās abi dzimumi, vīrieši nekautrējas rotāt matus ar ziediem un lentēm) un etniskas, jo sevišķi no Indijas nākušas noskaņas.

Joprojām, tāpat kā hipiju laikos, cieņā ir pašrocīgi darināti stila brīnumi, ironija un vintedžs. Modernā Vudstoka, kura šogad atzīmēs pusgadsimta jubileju, uz savām svinībām ir aicinājusi gan mūsdienu zvaigznes Jay-Z, un Mailiju Sairusu, gan leģendāro Karlosu Santanu, kurš te spēlēja pirms 50 gadiem. Savukārt festivāla un tā modes psihedēliskais un nostalģiskais raksturs tiks uzsvērts ar aktuālajām batikām un audumu balinājumiem.

No visiem kvēlākais – Burning Man

Veselu nedēļu Nevadā, tuksneša vidū norisinās viens no spilgtākajiem un vizuāli efektīgākajiem festivāliem – Burning Man (25. augusts – 2. septembris). Festivāla viesi, dēvēti par burners jeb dedzinātājiem, un viņu garderobe kļūst par savdabīgiem mākslas darbiem, bet pats pasākums ir īstena dzīves pieredze.

Atbilstoši tā norises vietai un karsējošajai svelmei obligātie aksesuāri ir galvassega un saulesbrilles, bet stilistisko iedvesmu ieteicams smelties kulta filmas Trakais Maksis: Skarbais ceļš (2015.) apokaliptiskajā noskaņā.

Foto: Reno Gazette-Journal-USA TODAY N/ Vida Press

Foto: Trevor Hughes-USA TODAY NETWORK// Vida Press

Foto: Trevor Hughes-USA TODAY NETWORK// Vida Press

Foto: Trevor Hughes-USA TODAY NETWORK// Vida Press

ASV stila epicentrs – Koačellas ieleja

Vieta un laiks, kur sastapt gan pasaules ietekmīgākos influencerus un augstākā ranga slavenības – piemēram, Kendalu Dženeri un Kailiju Dženeri no Kardašjanu klana -, gan vispieprasītākās topmodeles – Džidži un Bellu Hadidas, Džoannu Smolsu un Alesandru Ambrosio -, gan mūziķes Tejanu Teilori, Kardiju Bī, Selēnu Gomesu, kur nolūkot nākamās desmitgades aktuālākās modes tendences, ir mūzikas un mākslas festivāls Coachella Kalifornijā, netālu no Palmspringsas (tradicionāli divas nedēļas nogales aprīlī – nepalaidiet to garām 2020. gadā, 10.–12.04. un 17.– 19.04.!).

Glastonberijas dubļi un spozme

Visdubļainākā festivāla reputācija visos laikos piederējusi Anglijas dienvidrietumu grāfistē Somersetā notiekošajam Glastonberijas festivālam (šogad notika no 26. līdz 30. jūnijam!), kurš savā 49 gadu vēsturē ir izaudzis par pasaules lielāko brīvdabas festivālu mūzikai un citiem izklaides kultūras žanriem – te ir vieta arī teātrim, dejai, cirkam, kabarē un citām mākslām.

Nemitīgi ejot kā dziļumā, tā plašumā, pasākumā āriņās tomēr maz kas mainījies. Arī spilgtākā festivāla stila ikona, modele Keita Mosa savulaik goddevīgi pieņēma Bristoles apkaimes dreskodu un noteikumus: te valda bohēmiska hipiju laikmeta noskaņa, bet apģērbs ir brīvdomīgs, taču praktisks – gumijnieki, parkas, ādas jakas un džinsa šorti.

Foto: ddp images/ Vida Press

Glastonberijas festivāla apmeklētāji. (Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REX/ Vida Press)

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REX/ Vida Press

62 Foto Atpūtnieki ar milzu somām ieņem Glastonberijas festivāla telšu pilsētiņu +58

Ar grandžu sirdī: Lollapalooza

Viens no lielākajiem festivāliem, kas pulcē kvēlākos modes cienītājus, kuri vienlaikus prot gan izskatīties gaumīgi, gan justies ērti, ir Čikāgas Granta parkā notiekošais Lollapalooza (1. – 4. augusts).

Festivāla sākotne meklējama grandža mūzikas ziedu laikos – 1991. gadā. Tas joprojām nav zaudējis savu alternatīvo noskaņu, bet stilīgie apmeklētāji, tāpat kā pirms teju 30 gadiem, ciena gan laikmetīgāk interpretētas, tomēr 90. gadu modes noskaņas.

Foto: scanpix

Gudrā un sociālaktīvā Teksasa – SXSW

Pamazām un pārliecinoši par vienu no modernākajiem festivāliem ir kļuvis multikulturālais pasākums South by Southwest jeb Dienvidu-dienvidrietumu mūzikas un mediju konference un festivāls, kas marta vidū notiek Ostinā, Teksasas štatā (2020. gadā norisināsies 13. – 22.03.)

Līdzās profesionāla līmeņa mūzikas un mediju novitātēm (savulaik tieši šeit tika pirmoreiz paziņots par Twitter nākšanu pasaulē!) uzmanības centrā ir kino, māksla, teātris un pat politika: SXSW tradicionāli ir ASV demokrātu placdarms Teksasā. Nenoliedzami inteliģents pasākums, kas iztiek bez, piemēram, Koačellai raksturīgajiem modes pārspīlējumiem.

Foto: Bertrand-Hillion Marie-Paola/Aba/ Vida Press

Melnās Amerikas sirdspuksti: Afro Punk

Lokālā mērogā, toties ļoti spilgti ar etnisku pārliecību izceļas Atlantas festivāls Afro Punk (12. – 13. oktobris): burtisks afroamerikāņu kultūras un dzīvesstila slavinājums dažādās formās un jomās – no mūzikas un tradīcijām līdz mākslai, kino un, protams, modei.

Foto: scanpix

Foto: scanpix

Foto: scanpix

Pāris dienas Londonas laukos jeb Field day

Festivāls, kurā gana pilnvērtīgi parādīt savu stilu (turklāt iztiekot bez praktiskajiem apsvērumiem par nakšņošanu teltī!) un novērtēt līdzīgi domājošos, ir Londonā rīkotais Field day (šogad no tradicionālā augusta pārcēlies uz jūnija sākumu).

Tā kā pasākuma muzikālais noformējums ir alternatīvā un indie mūzika, šajā 2007. gadā iedibinātajā burziņā, kurš pirmos desmit gadus notika Viktorijas parkā Īstendā, var sastapt visstilīgākos britu metropoles hipsterus.

Foto: ddp/INTERTOPICS/Photoshot / Vida Press

Foto: ddp/INTERTOPICS/Photoshot / Vida Press

Foto: ddp/INTERTOPICS/Photoshot / Vida Press

Foto: scanpix

Eksotiski ekoloģiskais Wonderfruit

Vienlaikus eksotiskākais un sociāli atbildīgākais ir Taizemes stilīgais festivāls Wonderfruit (gatavojieties laikus – šogad 12. – 16. decembrī!) Pataijā.

Šeit dzērienus jums pasniegs videi ļoti draudzīgos trauciņos, kas radīti no kukurūzas cietes, un viesmīlīgo dienvidu eksotisko vidi papildinās tikpat eklektiska sabiedrība. Dabiska un bohēmiska noskaņa, ko iekrāsos apģērbs etniskās noskaņās, turklāt visspilgtākajās toņos un raibākajos rakstos.

Foto: scanpix

Sonar skan Barselonā

Barselonas mūzikas festivāls Sonar (šogad notika 18.–19. jūlijā) jau kopš 1994. gada pulcē labākās elektronikas, hiphopa un indie grupas, te prezentē mākslas instalācijas un ir baudāmi citi vizuālās mākslas žanri.

Zīmīgi, ka šā pilsētas festivāla dienas koncerti notiek atraktīvajā Mondžuikas rajonā, teju pašā Barselonas centrā, bet uz vakara un nakts pasākumiem jāizbrauc uz piepilsētu. Ciktāl runājam par dreskodu, te vienkop pulcējas gan ļaudis Zirnekļcilvēka drānās, gan draugi vienādās pidžamās.

Foto: scanpix

Fuji Rock pie karstajiem avotiem

Ar krāšņu Japānas modi var priecēt acis gleznainās Ņiigatas provinces kalnu kūrortā Naebā (ap 260 km no Tokijas). Muzikāli tikpat stilīgajā festivālā Fuji Rock (pasteidzieties, šogad 26. – 28. jūlijs), kurā uzstājas rietumu popa un roka zvaigznes (šogad no laikmetīgās Sias līdz pat veterāniem The Cure), apmeklētāji mēdz defilēt sevišķi ekstravaganti – cieņā ir sirreāli pašdarināti tērpi, arī bruņurupuču nindzju un citu popkultūras varoņu kostīmi.

Foto: scanpix

Saistītās ziņas Vārti ir vaļā: tūkstoši steidz ieņemt leģendārā Glastonberijas festivāla telšu pilsētiņu Uz festivālu ar atbildību: kā pēc izklaidēm neatstāt aiz sevis atkritumu kalnus Vudstokas festivālā manīts Gollums no "Gredzenu pavēlnieka"