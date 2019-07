Latvijas Banka izdod gleznotājam Niklāvam Strunkem veltītu kolekcijas monētu

Strunke - viens no oriģinālākajiem latviešu modernistiem - mākslā jaudīgi sevi apliecināja vienlaikus ar Latvijas valstiskās neatkarības iegūšanu. Viens no Strunkes izcilākajiem darbiem - glezna "Cilvēks, kas ieiet istabā" (1927) - ietverts Latvijas kultūras kanonā. Tieši šī glezna atveidota kolekcijas monētas "Niklāvs Strunke" reversā. Savukārt monētas aversā atveidots fragments no gleznas "Pašportrets ar lelli" (1921).

Kolekcijas monētas "Niklāvs Strunke" grafiskā dizaina autors ir Paulis Liepa, bet plastisko veidojumu darinājis Ivars Drulle. Liepa ir divu kolekcijas monētu autors - viņš veidojis inovatīvo sudraba kolekcijas monētu "365", kā arī kolekcijas monētu "Nacionālais uzņēmējs" ar 25 reljefi izstrādātām skaldnēm reversā. Šī monēta 2018.gadā atzīta par "Mākslinieciskāko monētu" prestižajā starptautiskajā konkursā "Coin of the Year".

Liepa turpina eksperimentus ar monētas formu arī Strunkes daiļradei veltītajā darbā. Monētas forma ir aplis, kuram ar sekanti nošķeltā mala veido 99 grādu leņķi ar tā pieskari.

Jauno monētu jau no plkst.8.30 var iegādāties Latvijas Bankas kolekcijas monētu un citu numismātikas produktu iegādes vietnē "e-monetas.lv" un Latvijas Bankas kasēs Krišjāņa Valdemāra ielā 1B, Rīgā, un Teātra ielā 3, Liepājā. Monētas cena Latvijas Bankas kasēs un vietnē "e-monetas.lv" ir 56 eiro, iegādes limits vienai personai - četras monētas.

Monētas maksimālā tirāža ir 4000 eksemplāru. Monēta izgatavota "Lietuvos monetu kalykla" (Lietuva).

Kolekcijas monēta "Niklāvs Strunke" ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijā, tomēr maz ticams, ka šādas monētas reāli nonāks apgrozībā, jo pēc būtības tās ir mākslas darbi un ir numismātu un citu interesentu īpaši pieprasītas, norāda Latvijas Banka.