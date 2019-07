Kvēli iekārotas un ieguldījumu vērtas: visu laiku ikoniskākās somas

Hermes Kelly Bag

Radīta 1935. gadā kā Sac à Dépêche un 1956. gadā pārdēvēta par godu amerikāņu aktrisei, vēlāk Monako princesei Greisai Kellijai, kura šo somu ņēma līdzi visur un, paparaci izsekota, izmantoja grūtnieces vēderiņa piesegšanai. Lai somu pašūtu, ir nepieciešamas vismaz 25 darba stundas, kas, protams, nav nekas salīdzinājumā ar bezgalīgo gaidīšanas rindu un cenu – no 8000 eiro.

N.B.! Pēc luksusa vintedža veikala Vestaire Collective datiem, 2016. gadā, pārdodot savu Kelly somu, varēja atgūt 96% no sākotnējās iegādes summas.

Hermes Birkin

Kā vēsta leģenda, reiz mūziķe un aktrise Džeina Birkina lidmašīnā sēdējusi blakus Hermes vadītājam Žanam Luī Dimā. Vērojot, kā sieviete cīnās ar līdzi paņemto rokassomu, viņš apjautājies, vai Birkina varētu kļūt par viņa mūzu un dot viņam padomu, kā sieviešu somas padarīt ērtākas.

Jau pēc trim gadiem, 1984. gadā, uz Hermes 1900. gada somas Courroies bāzes radītā Birkinas soma bija gatava. Kopš tā laika vēl aizvien ir viens no ikoniskākajiem statusa simboliem. Rindā pēc tās jāgaida sešus gadus.

Givenchy Antigona

Slavenāko zīmola Givenchy somu 2010. gadā radīja dizainers Rikardo Tiši, kura nodoms bija dizainā demonstrēt līdzsvaru starp vīrišķīgo un sievišķīgo. Nosaukumā likts slavenās grieķu mīta varones vārds, viena no tām nozīmēm ir “nelokāmā”, un soma patiešām ir ārkārtīgi stingra, lakoniska, eleganta un vienlaikus roķīga.

Chloé Paddington

Fēbes Filo vadībā tapušās somas panākumi ir lieliskas PR kampaņas rezultāts. Tā radīta 2004. gadā – laikā, kad internets jau kļuva par apsēstību un e-veikali kārdināja vien peles klikšķa attālumā. Reklāmas kampaņas ietvaros soma tika ielikta rokās ievērojamākajām gadsimta sākuma slavenībām un bija jau pārdota 8000 eksemplāros, pirms nonāca veikalu plauktos. Turklāt Paddington kļuva par piemēru tam, ka TAI somai svarīga galvenokārt ekskluzivitāte, ne funkcionalitāte (tukša soma sver tikai 1,3 kg!).

Chanel 2.55

Chanel klasiskā soma 2.55 ir tapusi 1955. gada februārī pašas Koko Šaneles izpildījumā un 2005. gadā no jauna atdzima dizainera Karla Lāgerfelda vadībā. Jāšanas sporta fane Šanele esot iedvesmojusies no žokeju stepētajām jakām (arī viņa mūža mīla bija polo spēlētājs), ķēdīti pieskaņojusi Chanel žakešu malu apdarei, bet burgundieša sārtā odere ir Koko atgādinājums par Obazinas abatijas bāreņu namā pavadītajiem pusaudzes gadiem.

Chanel Boy

Soma Chanel Boy ir populārākais dizainera Karla Lāgerfelda radītais aksesuārs. Tas tapis 2011. gadā kā atgādinājums par zīmola dibinātājas iemīļotajiem vīrišķīgajiem dizaina motīviem.

“Koko Šanele prata radīt sieviešu kleitas, izmantojot vīriešu veļu, viņa pati bija puiciska, un tāds joprojām ir Chanel modes nama gars. Jaunkundzes liktenīgā mīlestība bija Arturs Edvards Kepels, dēvēts par Boju, un jaunās somas vārds pagodina arī viņa piemiņu,” paskaidrojis autors.

Fendi Baguette

Nosaukumu palienējot no klasiskā franču maizes kukulīša, Silvija Venturīni 1997. gadā radīja līdzīgi padusē nēsājamu Fendi somu. Tā nebija diez ko praktiska, taču, pateicoties seriālam Sekss un lielpilsēta, jau 1998. gadā kļuva ļoti slavena. Pavisam esot pārdoti 100 000 Baguette eksemplāru.

Fendi Peekaboo

Lai gan dizainera Karla Lāgerfelda radītā Fendi Peekaboo soma debitēja 2009. gadā, slavas mirkli tā piedzīvoja tikai piecus gadus vēlāk. Nosaukums un svarīgākais somas dizaina elements aizdares sistēma atgādina par bērnības spēli paslēpēm (angliski – peekaboo), daļēji atklājot dekoratīvo, nereti asprātīgi risināto oderējumu.

Christian Dior Lady Dior jeb the Princess Bag

Leģenda vēsta, ka Velsas princesei Diānai šo Christian Dior somiņu uzdāvinājusi Francijas pirmā lēdija Bernadeta Širaka. Lēdija Dī šo modeli iemīļojusi tik ļoti, ka pasūtījusi visās krāsās. Tā kā somas dizains atsaucas uz karalisku cēlumu (Napoleona III stila stepētajiem krēsliem, kuri atradušies Dior augstās modes salonā), 1994. gadā radītā soma tika nosaukta par Princeses somu, bet pēc Velsas princeses nāves – par Lady Bag.

Dior Saddle Bag

Arī dizainera Džona Galiāno 1999. gadā radītā soma savu slavas mirkli piedzīvoja, pateicoties seriāla Sekss un lielpilsēta varonei Kerijai Bredšovai.

Šogad, kad atkal uzplaukusi logotipu mānija, soma pārizdota jaunās dizaina versijās cita dizainera vadībā, kļūstot par gada aktuālāko un masu modes ražotāju kopētāko somas modeli. Somas īpatnējais siluets atgādina par žokeju segliem, bet logotips pacelts jaunos augstumos ar C un D burtiem pie roktura un D piekariņu.

Louis Vuitton Speedy

1932. gadā, kad ceļasomu un koferu ražotājs Louis Vuitton sāka pārtapt par modes namu, tas radīja mazāku, īsākiem izbraukumiem piemērotu ceļasomas Keepall versiju – Speedy. Vēlāk to iecienīja un popularizēja amerikāņu aktrise Odrija Hepberna, kura 1965. gadā lūdza sev radīt vēl mazāka izmēra somu (Speedy 25). 90. gados dizainers Marks Džeikobs tai piešķīra jaunu dzīvību ar kičīgu grafisko noformējumu, grafiti zīmējumiem, tēlotājmākslas darbiem u. c.

Louis Vuitton Neverfull

Tapusi pirms 12 gadiem, soma Neverfull ir radīta klasiskajās zīmola tradīcijās un tiek apjūsmota dizaina, ietilpības un kvalitātes dēļ. Par to liecina arī Louis Vuitton modes nama kvalitātes testi: somu pārbauda mehānismi, kas to, piepildītu ar 3,5 kg satura, met no pusmetra augstuma četras diennaktis no vietas… Esot pierādīts, ka somas garantētais darba mūža ilgums ir 100 gadu un viena tās lence spēj noturēt ap 90 kg svara.

Celine Luggage Tote

Fēbes Filo 2009. gadā radītā rokassoma ieguva savu TĀS somas statusu, kad tolaik vēl tikai aktrises Ešlija un Mērija Keita Olsenas ar somu rokā tika fotografētas Ņujorkas ielās. Soma tika izpārdota dienas laikā, izveidojās pusgadu garas gaidīšanas rindas un prasība pēc rezervēšanas priekšapmaksas. “Tā ir garderobes ABC. Klasika ar moderniem elementi, kas raksturo laikmetīgumu, personiskumu un individualitāti,” tā somas dizaina pievilcību pamatojusi pati autore.

Celine Trapeze

Neskaitāmas krāsas, dažādas apdares, izmēri un eleganti spārni – 2010. gadā Trapeze kļuva par somas Celine Luggage alternatīvu. Dizaineres Fēbes Filo apģērba kolekciju filozofija vēsta, ka garderobe nav jāmaina, tikai jāpapildina ar jaunām krāsām un materiāliem. Soma perfekti piemērojas šim principam ar vienkāršību, smalkām krāsu kombinācijām un īpašiem materiāliem – krokodilādu, aitu, pitonu, poniju u. c. ādām – par prieku tām, kurām šie dzīvnieciņi sevišķi mīļi...

Gucci Dionysus

2015. gada rudens/ziemas sezonas Gucci rokassoma Dionysus ir viens no tiem aksesuāriem, kuri visspilgtāk apliecina Gucci jaunā radošā direktora Alesandro Mikēles maksimālista gaumi, neaizmirstot par zīmola vēsturisko mantojumu. Viena no leģendām par somas tapšanu vēsta, ka Mikēli iedvesmojis grieķu mīts par Zeva dēlu Dionīsu, kurš pārvērties par tīģeri, lai pāri upei pārnestu jaunu nimfu. Dionīss Olimpa dievu vidū esot izcēlies ar pārcilvēcisku spēku, ilgmūžību un izturību pret ievainojumiem – vērtībām, kuras jāiemieso arī somai.

Mulberry Alexa

Mulberry dizaineres Emmas Hilas stila ikona ir bohēmiski hipsterīgā modele un TV raidījumu vadītāja Aleksa Čanga. Par iedvesmas avotu izvēloties avīzes izgriezumu, kurā Čanga redzama ar Mulberry vīriešu koferi rokās, 2009. gadā radīta funkcionāla sieviešu soma, kas lieliski papildina šīs slavenības puicisko un brīvo stilu.

Stella McCartney Falabella

Falabella ir viena no pirmajām ekoloģiski noskaņotā zīmola Stella McCartney somām no t. s. ekoādas. “Viens no lielākajiem komplimentiem ir tas, ka cilvēkiem nav ne jausmas, ka Falabella nav īstas ādas soma. Es nepiedāvāju alternatīvu, es piedāvāju lielisku produktu,” saka tās autore. Stellas Makārtnijas 2011. gada ziemā prezentētā soma, kura nēsājama aiz rokturiem vai kā klačiņa, ir kļuvusi par populārāko luksusa zīmolu ne-ādas somu.

Balenciaga The City

Modeles Keitas Mosas favorīte ir Nikolā Geskjēra vadībā radītā Balenciaga 2001. gada soma The City, kas iemieso gan urbānu šiku un eleganci, gan luksusu ar roķīgiem elementiem. Soma atšķīrās no citām tūkstošgades sākuma populārākajām somām, un tieši savdabība padarīja to slavenu.

Prada Galleria jeb Saffiano Lux

Somas Prada Galleria vēsture iestiepjas 20. gadsimta sākumā, 1913. gadā, kad zīmola dibinātājs Mario Prada izgudroja īpašu ādas apstrādes tehnoloģiju: uzlaboja tās izturību ar piekausētu teksturētu vaska kārtu. Savukārt 1984. gadā Mario mazmeita Mjuča Prada radīja jaunu – vienkāršu, taču nenoliedzami elegantu – somas modeli, ko nosauca zīmola pirmā vēsturiskā Milānas veikala Galleria vārdā.

