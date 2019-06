Uz Rīgu atceļojuši "dzelzs lēdijas" Mārgaretas Tečeres tērpi

Mārgareta Tečere kļuva par Lielbritānijas premjerministri pirms 40 gadiem, 1979. gadā. Viņa bija ne vien pirmā sieviete šai amatā Lielbritānijā, bet arī visilgāk noturējusies britu premjerministra krēslā 20. gadsimta gaitā – veselus 11 gadus, līdz 1990. gadam. Dēvēta par «Dzelzs lēdiju», Tečere kļuva par vienu no visietekmīgākajiem 20. gadsimta politiķiem. Taču Mārgaretas Tečeres ieguldījumu Lielbritānijas attīstībā joprojām vērtē pretrunīgi: daudziem nepatika viņas skarbie un nereti nepopulārie lēmumi, kas pamatā bija vērsti uz vidusšķiras labklājības nodrošināšanu.

Būdama augsta līmeņa amatpersona, Tečere ģērbās lietišķā, konservatīvā stilā, taču prata būt spilgta un pamanāma. Viņas tērpi, kas demonstrēja varu un statusu, lieliski iederējās 80. gadu birojos valdošajā «power dressing» stilā – mēteļi un žaketes ar polsterētiem pleciem, sašaurināti svārki, ko papildināja augstpapēžu kurpes un apjomīga frizūra.

«Dzelzs lēdija» deva priekšroku britu dizainam – «Aquascutum» un «Jean Muir» kostīmiem un kleitām, «Asprey» somiņām – un dievināja blūzes ar sasienamu lentes veida apkakli. Starp citu, Tečere lieliski pārzināja šūšanas un piegriezuma nianses, jo viņas māte bija profesionāla šuvēja, kas meitu bērnībā apšuva no galvas līdz kājām. Modes muzejā patlaban apskatāms mētelis un kleita no Mārgaretas Tečeres garderobes, kas 80. gadu beigās tapuši britu modes namā «Jean Muir».

Atgādinām, ka muzejā šobrīd iespējams apskatīt vēl kādu vērtīgu krājuma jaunieguvumu – elegantās franču kinodīvas Katrīnas Denēvas žaketes, ko dizainējis viņas tuvs draugs Īvs Senlorāns. Šie tērpi iegādāti gada sākumā notikušajā vērienīgajā aktrises tērpu izsolē, ko rīkoja «Christie’s». Tāpat muzejā patlaban apskatāmi divi Allas Pugačovas tērpi, kas nesen tikuši uzdāvināti Aleksandra Vasiļjeva fondam. Viens no tiem redzams dziedātājas 1986. gada klipā dziesmai «Balets». Priecājamies, kas savu pirmizrādi muzeja eksponāta statusā skatuves dīvas tērps piedzīvo tieši Rīgā.

Izstādē «Spožie astoņdesmitie» eksponēti arī daudzu ietekmīgu desmitgades dizaineru darbi (Thierry Mugler, Givenchy, Comme des Garçons, Versace, Issey Miyake, Azzedine Alaïa), kā arī spilgtās un ekstravagantās ielu modes piemēri.

Izstāde Modes muzejā būs apskatāma līdz 2019. gada oktobra vidum. Eksponātus no Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas un Modes muzeja krājuma papildina video- un audiomateriāli, fotogrāfijas, plakāti, žurnāli. Izstādes ietvaros rudenī notiks arī lekcijas, kas ļaus uzzināt vairāk par 80. gadu modi. Saglabāta arī iepriekšējo izstāžu tradīcija – apmeklētājiem ir iespēja piemērīt izstādes stilistikai atbilstošus tērpus, kā arī aizpildīt īpaši izstādei sagatavotu testu.

Modes muzejs Rīgā, Grēcinieku ielā 24, sadarbībā ar Aleksandra Vasiļjeva fondu tika atvērts 2016. gada rudenī. Tas ir privāts muzejs, ko veidojusi un vada arhitekte Nataļja Muzičkina.

Tematiskajās izstādēs un nelielā pastāvīgajā ekspozīcijā Modes muzejs ļauj ne tikai aplūkot tērpus un aksesuārus, bet arī iejusties pagājušo gadu atmosfērā, līdzdarboties un uzzināt daudz jauna gan lieliem, gan maziem. Šī būs Modes muzeja sestā izstāde: iepriekš muzejā tikušas eksponētas izstādes «30. gadu elegance», «Austrumu noslēpumi. Rietumu mode un Ķīna», «Dior», «Zelta divdesmitie» un «1918. Brīvības šiks».

Muzeja darba laiks: katru dienu no 11.00 līdz 19.00 (ziemas sezonā, no 1. oktobra līdz 14. maijam – no 11.00 līdz 18.00).

Biļetes: 7 EUR; grupām 6 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem 5 EUR. Katra mēneša pirmajā otrdienā atlaides skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem – biļetes cena 3 EUR.