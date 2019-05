Aicina pieteikt darbus Baltijas Asamblejas balvai literatūrā, mākslā un zinātnē

ā aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā, BA balva nodibināta, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sniegumus minētajās nozarēs. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro, un tās pasniegs BA sesijā 28.novembrī Rīgā.

Balvu literatūrā piešķir igauniski, latviski vai lietuviski uzrakstīta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma vai tamlīdzīga sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo trīs gadu laikā.

Balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo trīs gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā, teātra mākslā vai kinomākslā. To var piešķirt arī režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildītājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pēdējo trīs gadu laikā.

Savukārt balvu zinātnē piešķir izcila zinātniska darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme, tas rada nopietnu stimulu Baltijas reģionā un publicēts pēdējo trīs gadu laikā.

Balvai iesniegtos literatūras, mākslas un zinātnes darbus vērtē attiecīgās jomas eksperti, kuri kopā veido BA balvas žūrijas komiteju. Tās sastāvā ir deviņi cilvēki – trīs no katras Baltijas valsts.

Darbus līdz ar BA balvu žūrijai adresētu pieteikumu, pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem, ja tādi ir, jānosūta BA Latvijas delegācijas sekretārei Ingrīdai Sticenko uz Saeimu, Rīgā, Mazajā Trokšņu ielā 2, LV-1811. Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu "Ingrida.Sticenko@saeima.lv".

BA balva ir dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki. Pērn balvu literatūrā saņēma rakstniece Gundega Repše, bet balvu mākslā piešķīra baletdejotājai Jurgitai Droņinai no Lietuvas. Savukārt balvu zinātnē saņēma pētniece Elsa Heinsalu no Igaunijas.

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gadā.

