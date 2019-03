Latvijas Nacionālā baleta jaunais solists Germans Ševčenko ieguvis otro vietu prestižā konkursā Ņujorkā

Valentīnas Kozlovas baleta konkurss Ņujorkā pulcē dalībniekus no vairāk nekā 25 valstīm. Konkurss notiek klasiskās dejas, horeogrāfijas un laikmetīgās dejas kategorijās. Klasiskās dejas kategorijas vecākajā grupā vairāk nekā 40 dejotāju konkurencē, demonstrējot lielisku sniegumu, Germans Ševčenko ieguva augstāko novērtējumu – otro vietu, jo pirmā vieta šajā grupā piešķirta netika.

Konkurss norisinājās no 18. līdz 23. martam.

Konkursa pirmajā kārtā Germans Ševčenko dejoja variāciju no baleta “Parīzes liesmas” un Vēja dieva variāciju no baleta “Talismans”. Otrajā kārtā kā modernā baleta darbu Germans Ševčenko izvēlējās Milanas Komarovas horeogrāfiju, kā arī dejoja obligāto variāciju – horeogrāfa Serža Lifāra Les Mirages.

Foto: no Germana Ševčenko personīgā arhīva

Koncerta trešajā kārtā Germans Ševčenko izpildīja Verga variāciju no baleta “Korsārs” un obligāto modernā baleta horeogrāfiju. Gatavojoties konkursam, Germans Ševčenko strādāja ar repetitoru Sergeju Neikšinu.

“Gribēju pierādīt sev, ka varu to izdarīt. Konkurss un izrāde ir ļoti atšķirīgas lietas. Mājās zini skatuvi, esi komforta zonā. Rīgā nekad nesatraucos, bet konkursā nevari zināt, kas notiks. Pēkšņi mainījās mēģinājumu laiks, mūs izsauca pusotru stundu agrāk. Ir lielāks uztraukums, jātiek galā ar emocijām. Viss sanāca labi, tiku līdz trešajai kārtai, kur izdarīju maksimālo. Galvenais bija pārvarēt sevi. Kāda vieta iegūta – tas jau ir pēc tam. Galvenais – izdarīt labāko. Visi esam cilvēki, un dažreiz var paveikties, citreiz ne.

Baleta konkursos šobrīd konkurence ir ļoti liela. Dejotāju ir daudz, un visi ir labā līmenī. Vairs nav jautājuma par tehnisko izpildījumu, bet par dejas un variācijas interpretāciju – to, ko tu kā mākslinieks pieliec klāt no sevis. To arī žūrija vērtē,” stāsta jaunais dejotājs.

Foto: no Germana Ševčenko personīgā arhīva

Germans Ševčenko ir Latvijas Nacionālā baleta mākslinieks kopš 2014. gada. Latvijas Nacionālajā baletā viņš dejo tādas lomas kā Kārlēns baletā “Antonija #Silmači”, Portoss “Trīs musketieros”, Zelta dievs “Bajadērā”, Nerrs “Gulbju ezerā” un citas. Germans Ševčenko 2018. gadā ieguvis trešo vietu Starptautiskajā Baltijas baleta festivālā, kas notika Rīgā.

Konkursa žūriju vadīja kādreizējais Parīzes baleta premjers Šarls Žids. Žūrijā strādāja ievērojamu baleta trupu un baletskolu vadītāji no visas pasaules, viņu vidū arī Vaganovas baleta skolas vadītājs Nikolajs Ciskaridze. Žūrijā darbojās arī Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis.

Germans Ševčenko baleta konkursā piedalījās ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

