Tiks pasniegta ikgadējā Latvijas Modes gada balva

Balvu pasniegšanas ceremonija šogad norisināsies jau 14. reizi. Kopš 2006.gada Baltijas Modes Federācija katru gadu mudina modes un stila jomas speciālistus aktīvi darboties, lai popularizētu savus sasniegumus, veidot sadarbības ar dažādu radošo jomu pārstavjiem, kā arī attīstīt modes industriju Latvijā.

Viena no svarīgākajām balvas misijām – pozicionēt Rīgu kā Baltijas modes galvaspilsētu. Latvijas Modes gada balva ir vienīgais notikums, kurā tiek analizēti un pārskatīti visi latviešu modes profesionāļu sasniegumi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, pamatojoties uz iepriekšējo gadu un cik lielā apmērā tas piesaistījis sabiedrības uzmanību.



Ceremonijas norises laikā tiks piešķirti apbalvojumi dizaineru modes zīmoliem par pagājušajā gadā paveikto, materiālo ieguldījumu modes industrijas attīstībā un Latvijas vārda popularizēšanu starptautiskajā arēnā, kā arī tiks pasludināts gada daudzsološākais jaunais modes zīmols. Kopumā tiks apbalvoti nominanti no 14 kategorijām, no kuriem 11 nominantus izvēlēsies žūrijas balsojumā (tai skaitā balvu laureātus kategorijās „Gada dizaineris”, „Gada sasniegums” un „Gada debija”).

Žūrijas sastāvā ir izdevniecības Rīgas Viļņi vadītāja Aija Šmidre, modes fotogrāfe Karlīna Vītoliņa, televīzijas raidījumu vadītāja Ketija Šēnberga, modele un influencere Diāna Kubasova, kā arī galvenie redaktori un redaktori vadošajos modes izdevumos Pastaiga un Pastaiga Ru, Lilit, Лилит un Lilit Look, L’Officiel Baltija, Santa, Una, Люблю life un Honeymoon High.



Balvas nomināciju saraksti katru gadu tiek veidoti, ņemot vērā laika īpatnības. Tradicionālajām nominācijām šogad tika pievienota klāt jauna kategorija „Labākā multimediju diazaina modes skate”, kā arī jau otro gadu pēc kārtas žūrija noteiks laureātu kategorijā „Labākais digitālais mārketings”.



Latvijas Modes gada balvas organizatori Baltijas Modes Federācija pasniedz balvas divās kategorijās – „Gada pieprasītākā modele” un balvu „Par ieguldījumu modes industrijas attīstībā Latvijā”. Pēdējo gadu laikā tika piešķirti apbalvojumi arī citiem izciliem dažādu profesiju pārstāvjiem – modes vēsturniekam Aleksandram Vasiļjevam, „Modes muzejs” dibinātājai Nataļjai Muzičkinai, māksliniecei Katrīnai Neiburgai, modes dizainerei Žanetei Auziņai un Ingrīdai Drāzniecei u.c.



Kopā svinīgajā ceremonijā 27.martā tiks paziņoti uzvarētāji sekojošās nominācijās, pamatojoties uz sasniegumiem 2018.gadā: „Gada dizaineris”, „Gada debija”, „Radošākā gada modes skate”, „Gada izrāviens”, „Gada labākais digitālais mārketings”, „Gada inovatīvākā kolekcija”, „Labākais multvides pavadījums skatei”, „Labākais attēls reklāmas kampaņai”, „Veikals ar interesantāko koncepciju, atvērts 2018.gadā”, „Labākais jaunais žurnāls”, „Oriģinālālais žurnāla vāks”, „Labākās stila lapas žurnālā”, kā arī „Vispieprasītākā modele” un balva „Par savu ieguldījumu modes attīstībā Latvijā”.

