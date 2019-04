Modes sapņotāji "Viktor & Rolf": viņu kolekcijās 25 gados bijis viss, izņemot garlaicīgās sarkanā paklāja kleitas

“Mode ir mūsu pretinde realitātei,” “Mēs gribam apdziedāt dzīvi kā nepiepildāmu utopisku sapni!” – šīs Viktora un Rolfa tēzes uzskatāmi ir demonstrētas visās viņu augstās modes kolekcijās (pret-a-porter kolekcijas, ko viņi kādu laiku radīja, protams, bija daudz rāmākas). Kolekcijas Bedtime Story (rudens/ziema 2005./2006.) žaketes un svārki bija stepēti kā vatētās segas, dažai labai no dekonstruktīvi romantiskajām blūzēm un kleitām par apkakli kalpoja milzu spilvens… Kamēr melnbalti tērptas modeles klīda pa podiju kā mēnessērdzīgi dendiji, pie klavierēm sēdēja dziesminiece Torija Emosa sārtās Viktor & Rolf drānās un visu skates laiku kā negantu šūpuļdziesmu dūdoja dziesmu Take me with you… (Foto: David LaChapelle)