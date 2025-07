Nepareiza zāļu lietošana var maksāt dzīvību – ārsts skaidro biežākās kļūdas

Kā ir pareizi lietot medikamentus – tukšā dūšā vai pēc ēšanas? Profesors skaidro, ka ir attiecīgi medikamenti, piemēram, vairogdziedzera hormonu aizvietotājs, betablokatori un urīndzenošie līdzekļi, kuri ir jālieto no rīta tukšā dūšā, savukārt ar ēdienu kopā obligāti jāuzņem, piemēram, prettrombu līdzeklis. Jāzina arī, kad dzert zāles: no rīta vai vakarā. “Medikaments numur viens, kas pasargā no asinsvadu aizkaļķošanās, infarkta un insulta, ir statīni. Tos vēlams lietot vakarā, jo nakts laikā holesterīna sintēze ir vislielākā. Tāpēc medikaments darbosies labāk. Savukārt asinsspiedienu pazeminošie līdzekļi jālieto rīta pusē, jo no rīta ir augsts kortizola līmenis, un tas paaugstina asinsspiedienu.”