Veselība zem lupas: Gundega Skudriņa par stresu ikdienā un miega deficītu

“Kad ar savu komandu dodos pārstāvēt Latviju pasaulē, stress un adrenalīns ir anormāls. To ir ļoti grūti saprast no malas. Tas, ko cilvēks pēc tam redz, ir tikai balvas rokās, sarkanie paklāji, mediju uzmanība un skaistās bildes, kas īstenībā ir sekundārs tajā visā. Būt tur, tikt līdz lielajai pasaulei, ir jāpiedzīvo milzīgas emocijas – liels uztraukums un stress. Vispirms mēs izejam ļoti lielus posmus, lai tiktu līdz “cīņai”, kurā mums ir jāsagrupējas. Arī koncentrēšanās prasa ļoti daudz – gan no ķermeņa, gan no gara. Tas viss prasa maksimālu jaudu ne tikai no manis, bet arī no puišiem, ar kuriem es kopā startēju. Procesa gaitā ir dažādi stresi, kuriem ir jātiek pāri, pēc tam seko uztraukums, un tā uz apli.