Īsa pamācība, kā atrast papardes ziedu un nepiedzīvot vilšanos

Interesanti gan, kā kapsula, to norijot, spēj nokļūt makstī? Redzot vien manu neizpratnes pilno skatienu, daktere uzreiz paskaidroja: pateicoties tam, ka kapsulas atvēršanās notiek tieši zarnās, baktērijas no zarnu trakta var brīvi migrēt uz maksti, kur tās iedzīvojas un veido kolonijas, to pierāda arī viens no četriem veiktajiem pētījumiem. Turklāt to dzīvotspēja ir ilgstošāka, kā makstī tieši ievadāmo līdzekļu baktērijām.