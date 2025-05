Kad trauksme kļūst par ikdienas sabiedroto — kā atpazīt un pārvarēt

Trauksme var ietekmēt spēju noturēt uzmanību, miegu, pat apetīti. Uzvedībā trauksme nereti izpaužas kā vēlme izvairīties no dažādām situācijām, bet tā var būt arī vajadzība vairākkārt pārbaudīt informāciju, plānus vai savu gatavību. Kā atzīst Ilona Krone: “Tieši uzvedība – izvairīšanās vai, tieši otrādi, pārspīlēta darbošanās un kontrole – visbiežāk arī uztur trauksmi, jo mēs pakāpeniski esam iemācījuši savai iekšējai sistēmai, ka šis notikums, vieta vai potenciālā situācija ir bīstama, jo mēs par to nepārtraukti uztraucamies. Līdz ar to veidojas tāds apburtais loks.”