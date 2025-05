Nodzīvot līdz 100 gadiem - pilnīgi reāli: latviešu ārsts skaidro, kāpēc retas slimības sastopamas arvien biežāk

Tomēr pacientiem, kuriem nepieciešamas specifiskas operācijas, bieži vien nākas ilgi gaidīt savu kārtu. Rudzītis norāda, ka Latvijā, tāpat kā daudzās valstīs, šādas iejaukšanās tiek apmaksātas no valsts budžeta, un to skaits ir atkarīgs no pieejamā finansējuma. "Ja līdzekļu būtu vairāk, tad ārsti varētu operēt uz pusi vairāk pacientu," viņš uzsver.