Veselības inspekcija: neizskaidrota diagnoze nav komunikācijas problēma, bet pacienta tiesību aizskārums

"Pacientu tiesību īstenošanas plāna sekmīga ieviešana un realizēšana, pirmkārt no ārstniecības iestādes prasa pilnīgu Pacientu tiesību likuma izpratni. Pacientam, cita starpā, ir tiesības uz informāciju un pacientam ir tiesības uz ārstniecību, tajā skaitā tiesības uz laipnu attieksmi no ārstniecības personām. Pacienta neapmierinātība ar ārstniecības personu attieksmi vai to, ka nesaprotami tiek izskaidrots vai vispār netiek izskaidrots veselības stāvoklis, diagnoze, analīžu rezultāti, nav uzskatāma par komunikācijas problēmu, kā to mēdz dēvēt, bet gan par pacienta tiesību aizskārumu", pauda Veselības inspekcijas (VI) vadītāja Antra Valdmane, aktualizējot pacientu tiesību ievērošanas nozīmību slimnīcās. Kā pirmā notika tikšanās ar Daugavpils reģionālās slimnīcas vadību un ārstniecības personām.