Kā Lieldienās sevi pasargāt no E.coli baktērijas? Skaidro SPKC

Lai mazinātu inficēšanās risku, visa gaļa, it īpaši maltā gaļa, ir jāapstrādā termiski līdz pilnīgai gatavībai, sasniedzot vismaz 70 grādu temperatūru, kas saglabājas ne mazāk kā divas minūtes. SPKC kategoriski iesaka atteikties no jēlu vai daļēji apstrādātu gaļas produktu, iekļaušanas svētku ēdienkartē, jo šie produkti rada paaugstinātu risku inficēties. Īpaši svarīgi ir nepiedāvāt bērniem nepietiekami termiski apstrādātu malto gaļu, tajā skaitā burgeru veidā. Virtuvē jāievēro piesardzība, izmantojot atsevišķus piederumus jēlai gaļai un gataviem ēdieniem, kā arī jāuzglabā produkti tā, lai novērstu krustenisku piesārņošanos. Ja kādam no ģimenes locekļiem parādās asiņaina caureja, sāpes vēderā, vemšana vai paaugstināta temperatūra, nekavējoties jāpaliek mājās un jāsazinās ar ģimenes ārstu.